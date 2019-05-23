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Kandıra’da fener şenliği

Kandıra Belediyesi, Kandıra Meslek Yüksek Okulu ve Türk Hava Kurumu’nun ortaklaşa organize ettiği ’Fener Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu.
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Kandıra Belediyesi, Türk Hava Kurumu ve KOÜ Kandıra Meslek Yüksek Okulu’nun ortaklaşa düzelendiği Fener Şenliği bu yıl da coşkulu geçti. Fener Şenliği etkinliğine katılan vatandaşlar, çeşitli yarışmalara katılarak bol bol eğlendi.  Kandıra Namazgah Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşların yanı sıra, Kandıra Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Çakmak, Kandıra MYO Müdürü Prof. Dr. Ümit Alnıaçık, Türk Hava Kurumu (THK) Kandıra yetkilileri, öğrenciler ve ilçe halkı da katıldı. Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Ümit Alnıaçık da katıldı.

BAŞKANA TEŞEKKÜR

Etkinlik nedeniyle düşüncelerini dile getiren Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Ümit Alnıaçık, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’a katkılarından dolayı teşekkür ederken, bu tür etkinliklerin ilçenin tanıtımında ve vatandaşların kaynaşmasında önemli olduğunu vurguladı. Alnıaçık, Kandıra Meslek Yüksek Okulu ile Kandıra Belediyesi’nin ortaklaşa çalışmalarının devam edeceğini aktardı.

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