Polisler işaret dilini öğrendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, engelli vatandaşlarla iletişim kurmaya yönelik anlamlı bir eğitim çalışması başlattı. Kentin Halk Üniversitesi, bünyesindeki işaret dili branşı aracılığıyla, polislere işaret dili eğitimi veriyor. Eğitimler, işitme engelli vatandaşların toplumsal olaylardaki olası mağduriyetinde hayati önem taşıyacak. İşitme ve konuşma engelli bir vatandaş bu sayede karşısındaki işitme engelli eğitimi almış bir polisle doğrudan iletişime geçebilecek.

NELER ÖĞRETİLİYOR?

Eğitimde polislere öncelikli olarak işaret dili alfabesi öğretiliyor. Ardından kelime bilgisine geçiliyor. Bu çerçevede işitme konuşma engelli bir vatandaşın polisle iletişiminde gerekli olan kelimeler öğretiliyor. Eğitim ilerledikçe polisler aldıkları bu kelime bilgileriyle cümle kurmaya başlayacak. Eğitim kapsamında ayrıca aile, zaman kavramları, il ve yerleşim adları, fiiller, sağlık-güvenlik terimleri, beden dili, jest ve mimikler öğretiliyor.