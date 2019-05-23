Kızılay'dan "hilal olsun" iftarı

Körfez’de yaşayan çeşitli sosyal gruplar, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde buluştu. Körfez sahilinde, Kızılayın Türkiye genelinde kullandığı "Ramazan'da Az Çok Demeden Paylaşıyorsan Hilal Olsun" sloganıyla düzenlenen iftara, yetim, engelli, otizmli ve down sendromlu çocuklar ve ailelerinin yanı sıra, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Körfez Müftüsü Sabri Bağcı ve çok sayıda kurum temsilcileri de katıldı.



"TOPLUMSAL DİRENÇ"

İftar nedeniyle konuşan Kızılay Körfez Şubesi Başkanı İsmail Hakkı Akın, toplumsa dayanışma ve direnci artırmak adına gönüllük esasına dayanan çalışmalara devam ettiklerini belirterek, çalışmaların devam edeceğini kaydetti. İftar nedeniyle konuşan bir başka isim Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can ise, “Kızılay sadece Türkiye'de değil, Ortadoğu'da, Afrika'da, savaşların, yıkıntıların, toplumsal sıkıntıların olduğu her yerde insanların yardımına koşmakta ve çare olmaktadır” dedi.