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Özel Seymen’den anlamlı destek

Özel Seymen Eğitim Kurumları, Kocaeli Üniversitesi ve Kanser Savaşçıları Derneği’nin ortaklaşa hayata geçireceği, ‘Konuk evi’m projesine destek verecek.
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Özel Seymen Koleji, Kanser Savaşçıları Derneği’nin Kocaeli Üniversitesi ile ortak projesine, destek verecek. Proje kapsamında Kanser Savaşcıları Derneği Başkanı Aslı Ortakmaç ve Kocaeli Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Konuk Evi” için başlatılan işbirliğini resmileştirmek üzere hazırlanan protokolü imzaladı.

PROJE İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Protokol törenine Özel Seymen Eğitim Kurumları İlkokul ve Ortaokul Müdürü Ercan Demir, İzmit Yerleşkesi Okul Aile Birliği Başkanı ve Kanser Savascıları Derneği Kocaeli temsilcisi Dr. Banu Zamanis Çakır katıldı.  Özel Seymen Eğiti Kurumları idareci ve Okul Aile Birliği yetkilileri bu projenin gerçekleşmesinde destek olan, emek veren öğrenci, öğretmen ve velilerine ile katkı sağlayan tüm Kocaeli halkına teşekkürlerini sundu.

Bugün 14:04 TSİ - Eğitim

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