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Düş Bahçesi’nde, ‘Aile eğlence günü’

Düş Bahçesi Okulları, öğrencilerin aileleri ile kaliteli zaman geçirmeleri amacıyla, ‘Büyük aile eğlence günü’  düzenledi.
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Düş Bahçesi Okulları, öğrencilerin aileleri ile keyifli vakit geçirmesini sağladı. Kurum tarafından düzenlenen, ‘Büyük aile eğlence günü’ festivalinde buluşan çocuklar ve aileleri eğlenceli anlar yaşadı. Festival, Düş Bahçesi öğretmenlerinin düzenlediği birbirinden yaratıcı atölyelerle başlayıp, Güzel Sanatlar Fakültesi Pop Orkestrası eşliğinde düzenlenen konserle devam etti.  

KALİTELİ VAKİT GEÇİRDİLER

Çocuklar ve aileleri, festival kapsamında 19 farklı atölyeye katıldı. İngilizce, akıl oyunları, kodlama, bahçe parkurları, bilim ve deney, botanik, kodlama gibi çeşitli atölyelere 300 den fazla aile çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirdi. Atölyelerin sonunda okulun bahçesinde toplanan misafirler Pop Orkestrası konseri eşliğinde eğlendi. Her yıl farklı bir konsepte düzenlenen bu şenliklerin bu yılki organizasyonu tüm velilerden yine tam puan aldı.

Bugün 14:05 TSİ - Eğitim

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