Körfez Off-Road'a hazır!

Kısa adı TOSFED olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafindan düzenlenen organizasyon, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 10:00’da Körfez Yarış Pisti’nden verilecek start ile başlayacak. Organizasyonun ilk günü, 41,50 kilometre uzunluğundaki Teksen etabının iki kez geçilmesinin ardından saat 17:45’te Körfez pistinde koşulacak seyirci özel etabıyla son bulacak. Seyirci etabı öncesinde yapılacak olan Apexmasters drift pilotlarının nefes kesen gösterileri organizasyona renk katacak. 26 Mayıs Pazar günü saat 10:00’dan itibaren 66,10 kilometre uzunluğundaki Belen etabını iki kez geçecek olan ekipler, 16:30’dan Körfez Yarış Pisti’ndeki finiş podyumunda yarışı tamamlayacaklar.