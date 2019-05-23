Kısa adı TOSFED olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafindan düzenlenen organizasyon, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 10:00’da Körfez Yarış Pisti’nden verilecek start ile başlayacak. Organizasyonun ilk günü, 41,50 kilometre uzunluğundaki Teksen etabının iki kez geçilmesinin ardından saat 17:45’te Körfez pistinde koşulacak seyirci özel etabıyla son bulacak. Seyirci etabı öncesinde yapılacak olan Apexmasters drift pilotlarının nefes kesen gösterileri organizasyona renk katacak. 26 Mayıs Pazar günü saat 10:00’dan itibaren 66,10 kilometre uzunluğundaki Belen etabını iki kez geçecek olan ekipler, 16:30’dan Körfez Yarış Pisti’ndeki finiş podyumunda yarışı tamamlayacaklar.
Bugün 14:08 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:10 TSİ
Körfez Off-Road'a hazır!
4 yarıştan oluşan 2019 TOSFED Baja Kupası, 25-26 Mayıs tarihlerinde 14 araç ve 28 sporcu katılımıyla Kocaeli’de düzenlenecek olan Körfez Baja Yarışı ile başlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz