İzmit Belediyesi'nde yeni atama

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in bir yardımcısı saha belli oldu. Hürriyet, ikinci başkan yardımcısını İYİ Parti kontenjanından atadı. Hürriyet, meclis üyesi listesine aldığı Nurettin Bulut'u olarak belirledi. Bulut, Pazartesi günü göreve başlayacak.

NURETTİN BULUT KİMDİR?

1969 Elazığ doğumlu. Jeofizik mühendisi olan Nurettin Bulut bir dönem BBP’nin il başkanlığı da yaptı. İYİ Parti’den İzmit Belediye Meclisine giren Bulut, uzun bir süre Sismik Zemin Etüt firmasını işletti. Nurettin Bulut evli ve iki çocuk babası…