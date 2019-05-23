Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:14 TSİ- Gündem G: Bugün 14:38 TSİ

İzmit Belediyesi'nde yeni atama

İzmit Belediyesi'nde yeni atama. Yeni Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut oldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in bir yardımcısı saha belli oldu. Hürriyet, ikinci başkan yardımcısını İYİ Parti kontenjanından atadı. Hürriyet, meclis üyesi listesine aldığı Nurettin Bulut'u olarak belirledi. Bulut, Pazartesi günü göreve başlayacak.

NURETTİN BULUT KİMDİR?

1969 Elazığ doğumlu. Jeofizik mühendisi olan Nurettin Bulut bir dönem BBP’nin il başkanlığı da yaptı. İYİ Parti’den İzmit Belediye Meclisine giren Bulut, uzun bir süre Sismik Zemin Etüt firmasını işletti. Nurettin Bulut evli ve iki çocuk babası…

Bugün 14:14 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Kandıra'da çapari sezonu açıldı mask
Kandıra'da çapari sezonu açıldı
Apartman temeli için kazıldı, Roma dönemine ait yapı çıktı mask
Apartman temeli için kazıldı, Roma dönemine ait yapı çıktı
Son gün 28 Mayıs, başvuran cezadan muaf sayılacak mask
Son gün 28 Mayıs, başvuran cezadan muaf sayılacak
Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan açıklaması mask
Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan açıklaması
UlaşımPark’tan AÖF için ek sefer hizmeti mask
UlaşımPark’tan AÖF için ek sefer hizmeti
Kartepe Belediyesi hafta sonu da açık mask
Kartepe Belediyesi hafta sonu da açık
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!
Federal Mogul'da üretim durdu! mask
Federal Mogul'da üretim durdu!

GALERİ

Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask
Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Saklı cennet "Kandıra" bayramı dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor mask
Saklı cennet "Kandıra" bayramı dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor
Kamyonun kasasında 35 göçmen yakalandı mask
Kamyonun kasasında 35 göçmen yakalandı
Halk otobüsü devrildi! Altında kalan vatandaşlar var... mask
Halk otobüsü devrildi! Altında kalan vatandaşlar var...
Özel Körfezim gururla sunar! mask
Özel Körfezim gururla sunar!
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL