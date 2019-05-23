Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:27 TSİ- Asayiş G: Bugün 16:38 TSİ

Bekar erkekler bu yönteme DİKKAT!

Son zamanlarda artış gösteren dolandırıcılık vakalarına, muhabbet ve eş bulma siteleri de eklendi. Dolandırıcılar bu sefer bambaşka bir yöntem izliyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İnternetin ortaya çıktığı yıllarda masum şekilde gelişen arkadaşlık siteleri bambaşka bir formata büründü. O siteler ilimizde yaşayan vatandaşları da yakından tehdit ediyor. ‘Arkadaşlık veya sohbet’ sitesi altında açılan sanal mecralar, genç ve bekar erkekleri dolandırmayı amaçlıyor. Bot ve sanal hesaplar kullanan dolandırıcılar, önce siteye giren kişiye amacının ne olduğunu soruyor, daha sonra ‘Kaçamak, evlilik, sohbet, arkadaşlık’ gibi şıklardan birine yönlendiriyor. Bu şıklardan birini seçen vatandaşa, ‘Kadın mısın, erkek mi’ diye soruluyor. Bunun üzerine siteye verdiği e posta ve kullanıcı ile kaydolan şahıs, dolandırıcıların ağının ilk aşamasına düşüyor.

OTOMATİK MESAJ ATIYOR

Siteye yerleştirilen botlar hemen yeni kullanıcıya mesaj atarak, çeşitli cinsel içerikli tekliflerde bulunuyor.  Bunun üzerine karşı mesaj göndermeye çalışan kişiye, ‘Mesaj hakkınız dolmuştur, yanıtlamak isterseniz gold üye olmalısınız’ şeklinde bildirim gönderiyorlar.  İşte bu sırada dolandırıcılık faaliyeti başlıyor. Vatandaşa gold üyelik adı altında aylık üye paketleri sunan şahıslar, vatandaşı üye olmaya zorlamak için de mesajları sıklaştırıyor. Karşı tarafa yanıt vermek isteyen kullanıcılar ise, dolandırıcıların ağına düşerek, kendilerinden istenen parayı vermek zorunda kalıyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Konu hakkında sürekli uyarılarda bulunan uzmanlar, vatandaşların bilmedikleri ve güvenmedikleri mecralara para yatırmamaları, üyelik veya abonelik almamaları gerektiğini söylüyor. Özellikle genç ve bekar erkeklere yönelik hazırlanan tuzaklar nedeniyle birçok genç, ceplerindeki paradan oluyor. Yine uzmanlar tarafından aktarılan bilgilere göre, gençlerin bu sitelere karşı uyanık olabilmeleri için internet kullanımı hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Barış YAHYA ÇİNÇİN

Bugün 14:27 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Gebze'den çalınan otomobil, İstanbul'da parçalanmış bulundu mask
Gebze'den çalınan otomobil, İstanbul'da parçalanmış bulundu
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı mask
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Halk otobüsü durağa çarptı! mask
Halk otobüsü durağa çarptı!
“Yaralı vaziyette 45 dakika ambulans bekledi!" haberimize cevap geldi mask
“Yaralı vaziyette 45 dakika ambulans bekledi!" haberimize cevap geldi
Taner Eyüboğlu’nun acı günü! mask
Taner Eyüboğlu’nun acı günü!
Kandıra yolunda feci kaza: 1 ölü 3 yaralı mask
Kandıra yolunda feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!
Federal Mogul'da üretim durdu! mask
Federal Mogul'da üretim durdu!

GALERİ

Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask
Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Saklı cennet "Kandıra" bayramı dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor mask
Saklı cennet "Kandıra" bayramı dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor
Kamyonun kasasında 35 göçmen yakalandı mask
Kamyonun kasasında 35 göçmen yakalandı
Halk otobüsü devrildi! Altında kalan vatandaşlar var... mask
Halk otobüsü devrildi! Altında kalan vatandaşlar var...
Özel Körfezim gururla sunar! mask
Özel Körfezim gururla sunar!
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL