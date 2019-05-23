Bekar erkekler bu yönteme DİKKAT!

İnternetin ortaya çıktığı yıllarda masum şekilde gelişen arkadaşlık siteleri bambaşka bir formata büründü. O siteler ilimizde yaşayan vatandaşları da yakından tehdit ediyor. ‘Arkadaşlık veya sohbet’ sitesi altında açılan sanal mecralar, genç ve bekar erkekleri dolandırmayı amaçlıyor. Bot ve sanal hesaplar kullanan dolandırıcılar, önce siteye giren kişiye amacının ne olduğunu soruyor, daha sonra ‘Kaçamak, evlilik, sohbet, arkadaşlık’ gibi şıklardan birine yönlendiriyor. Bu şıklardan birini seçen vatandaşa, ‘Kadın mısın, erkek mi’ diye soruluyor. Bunun üzerine siteye verdiği e posta ve kullanıcı ile kaydolan şahıs, dolandırıcıların ağının ilk aşamasına düşüyor.

OTOMATİK MESAJ ATIYOR

Siteye yerleştirilen botlar hemen yeni kullanıcıya mesaj atarak, çeşitli cinsel içerikli tekliflerde bulunuyor. Bunun üzerine karşı mesaj göndermeye çalışan kişiye, ‘Mesaj hakkınız dolmuştur, yanıtlamak isterseniz gold üye olmalısınız’ şeklinde bildirim gönderiyorlar. İşte bu sırada dolandırıcılık faaliyeti başlıyor. Vatandaşa gold üyelik adı altında aylık üye paketleri sunan şahıslar, vatandaşı üye olmaya zorlamak için de mesajları sıklaştırıyor. Karşı tarafa yanıt vermek isteyen kullanıcılar ise, dolandırıcıların ağına düşerek, kendilerinden istenen parayı vermek zorunda kalıyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Konu hakkında sürekli uyarılarda bulunan uzmanlar, vatandaşların bilmedikleri ve güvenmedikleri mecralara para yatırmamaları, üyelik veya abonelik almamaları gerektiğini söylüyor. Özellikle genç ve bekar erkeklere yönelik hazırlanan tuzaklar nedeniyle birçok genç, ceplerindeki paradan oluyor. Yine uzmanlar tarafından aktarılan bilgilere göre, gençlerin bu sitelere karşı uyanık olabilmeleri için internet kullanımı hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Barış YAHYA ÇİNÇİN