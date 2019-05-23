BİLNET’te 19 Mayıs gururu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a çıkışının 100. yılı ülkenin ve ilin çeşitli yerlerinde olduğu gibi eğitim kurumlarında da büyük bir coşku ile kutlandı. O eğitim kurumlarından biri olan BİLNET Kocaeli, 100. yıl coşkusunu ödül töreni ile birleştirmenin gururunu yaşadı. BİLNET Kocaeli Yerleşkesi İzmit Tepeköy Mahallesi’nde bulunan kampüste düzenlenen etkinlik, ödül töreninin yanı sıra öğrenciler tarafından hazırlanan renkli görüntülere de sahne oldu.

SPOR VE SANATTA BAŞARI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sonunda bu öğrencilere başarı sertifikaları verildi. BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz ile Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol’un da katıldığı törende sertifika alan 84 öğrencinin 27’si “3.Uluslararası Pera Korolar Festivali”ne katılan öğrencilerden oluştu. Ayrıca futsal, basketbol, yüzme ve masa tenisi gibi takım oyunlarının yanı sıra buz pateni short track, aerobik ve artistik jimnastik, satranç ile dart gibi bireysel yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi.