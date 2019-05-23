Güler yüzlü ve hanım efendi kişiliği ile tanınan, Yarımca'da geniş bir arkadaş çevresi bulunan Çiğdem Sunar'ı arkadaşları doğum gününde yalnız bırakmadılar. Çiğdem Sunar için özel bir mekanda güzel bir doğum günü partisi düzenlediler. Arkadaşları Çiğdem Sunar için özel bir pasta hazırladı. Çiğdem Sunar kendisi için hazırlanan pastanın üzerinde ki mumları söndürürken; yanında bulunanlar alkışlarla 'İyi ki doğdun Çiğdem' diye tezahüratta bulundu. Mutlu olduğun dile getiren Çiğdem Sunar, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini belirtti.
Bugün 14:37 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 14:40 TSİ
Çiğdem hanıma sürpriz kutlama
Güler yüzlü ve hanım efendi kişiliği ile tanınan, Yarımca'da geniş bir arkadaş çevresi bulunan Çiğdem Sunar'ı arkadaşları doğum gününde yalnız bırakmadılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz