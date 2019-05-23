Çiğdem hanıma sürpriz kutlama

Güler yüzlü ve hanım efendi kişiliği ile tanınan, Yarımca'da geniş bir arkadaş çevresi bulunan Çiğdem Sunar'ı arkadaşları doğum gününde yalnız bırakmadılar. Çiğdem Sunar için özel bir mekanda güzel bir doğum günü partisi düzenlediler. Arkadaşları Çiğdem Sunar için özel bir pasta hazırladı. Çiğdem Sunar kendisi için hazırlanan pastanın üzerinde ki mumları söndürürken; yanında bulunanlar alkışlarla 'İyi ki doğdun Çiğdem' diye tezahüratta bulundu. Mutlu olduğun dile getiren Çiğdem Sunar, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini belirtti.