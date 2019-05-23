Sevilay Dikici’yi dostları yalnız bırakmadı

Körfez İlçe Mimar Sinan Okulu'nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan; güler yüzlü ve hanım efendi kişiliği ile tanınan Sevilay Dikici'yi dostları ve sevenleri doğum gününde yalnız bırakmadı. Sevilay Dikici için özel bir pasta hazırlandı. Sevilay Dikici kendisi için hazırlanan pastanın üzerinde ki mumları söndürürken yanında bulunan arkadaşları, sevenleri, okul müdür Zehra Arslan, Okul Aile Birliği Başkanı Arzu Örnek ve diğer katılımcılar hep birlikte 'İyi ki doğdun' diyerek alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olduğu her halinden belli olan Sevilay Dikici, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.