Sırrıpaşa Mahallesi Muhtarı Hülya Yıldırım, yıllardır aynı yastığa baş koyduğu iyi ve kötü günde beraber olmak üzere söz verdiği hayat arkadaşı Atilla Yıldırım'ın doğum gününü kendisine ait sosyal medyada paylaşmış olduğu özel bir resimle kutladı. 'Doğum günün kutlu olsun, hayat arkadaşım' diyen Hülya Yıldırım, hayat arkadaşını mutlu etti.
Bugün 14:40 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 14:42 TSİ
Yıldırım’dan hayat arkadaşına kutlama
Sırrıpaşa Mahallesi Muhtarı Hülya Yıldırım, yıllardır aynı yastığa baş koyduğu iyi ve kötü günde beraber olmak üzere söz verdiği hayat arkadaşı Atilla Yıldırım'ın doğum gününü kendisine ait sosyal medyada paylaşmış olduğu özel bir resimle kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz