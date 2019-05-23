Yıldırım’dan hayat arkadaşına kutlama

Sırrıpaşa Mahallesi Muhtarı Hülya Yıldırım, yıllardır aynı yastığa baş koyduğu iyi ve kötü günde beraber olmak üzere söz verdiği hayat arkadaşı Atilla Yıldırım'ın doğum gününü kendisine ait sosyal medyada paylaşmış olduğu özel bir resimle kutladı. 'Doğum günün kutlu olsun, hayat arkadaşım' diyen Hülya Yıldırım, hayat arkadaşını mutlu etti.