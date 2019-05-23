Lisede taciz iddiası, mahkeme salonuna taşındı

Lisede yaşanan bir taciz olayı mahkemeye taşındı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada sınıf arkadaşını ellemek suretiyle taciz ettiği iddia edilen Sanık U.D. "cinsel istismar" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.
“ARAMIZDA BİR DUYGUSALLIK YA DA DÜŞMANLIK YOKTUR”
Mağdur B.S.'nin katılmadığı celsede Sanık U.D., "Mağdur sınıf arkadaşımdır. Ön sıramda oturur. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum. Kendisiyle aramızda bir duygusallık veya düşmanlık yoktur." dedi.
“7-8 KEZ YANLIŞLIK OLMAZ”
Mağdur ve sanığın yazışmalarında Mağdur B.S.'nin sanığa, "Bir insan 7-8 kez yanlışlıkla eliyle dokunmaz. Gereğini yarın yapacağım" dediği görüldü. Mahkeme heyeti, müşteki ve tanıkların da dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz