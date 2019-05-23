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Lisede taciz iddiası, mahkeme salonuna taşındı

Lisede yaşanan bir taciz olayı mahkemeye taşındı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada sınıf arkadaşını ellemek suretiyle taciz ettiği iddia edilen Sanık U.D. "cinsel istismar" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.
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Lisede yaşanan bir taciz olayı mahkemeye taşındı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada sınıf arkadaşını ellemek suretiyle taciz ettiği iddia edilen Sanık U.D. "cinsel istismar" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

“ARAMIZDA BİR DUYGUSALLIK YA DA DÜŞMANLIK YOKTUR”

Mağdur B.S.'nin katılmadığı celsede Sanık U.D., "Mağdur sınıf arkadaşımdır. Ön sıramda oturur. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum. Kendisiyle aramızda bir duygusallık veya düşmanlık yoktur." dedi.

“7-8 KEZ YANLIŞLIK OLMAZ”

Mağdur ve sanığın yazışmalarında Mağdur B.S.'nin sanığa, "Bir insan 7-8 kez yanlışlıkla eliyle dokunmaz. Gereğini yarın yapacağım" dediği görüldü. Mahkeme heyeti, müşteki ve tanıkların da dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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