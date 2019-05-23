Lisede taciz iddiası, yargıya taşındı

Lisede yaşanan bir taciz olayı mahkemeye taşındı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada sınıf arkadaşını ellemek suretiyle taciz ettiği iddia edilen Sanık U.D. "cinsel istismar" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.
“ARAMIZDA BİR DUYGUSALLIK YA DA DÜŞMANLIK YOKTUR”
Mağdur B.S.'nin katılmadığı celsede Sanık U.D., "Mağdur sınıf arkadaşımdır. Ön sıramda oturur. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum. Kendisiyle aramızda bir duygusallık veya düşmanlık yoktur." dedi.
“7-8 KEZ YANLIŞLIK OLMAZ”
Mağdur ve sanığın yazışmalarında Mağdur B.S.'nin sanığa, "Bir insan 7-8 kez yanlışlıkla eliyle dokunmaz. Gereğini yarın yapacağım" dediği görüldü. Mahkeme heyeti, müşteki ve tanıkların da dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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Yorumlar
(3 )
Ayhan - kızlar gıcık olduğu erkeği iki dakkada suçlar yandı erkek milleti.şimdi onlar için her sey basit..
I.m. - İlkokullarda erkekler eteklerimizi açar kaçardı, çekirdekten böyle yetişen erkekler varken kızlar az bile yapıyor. Ayhan Bey, sizin hiç başınıza böyle şeyler gelmez. Siz sokaklarda rahat rahat yürür, kıyafetinize dikkat etmez, arkanızda ayak sesi duydunuz mu tedirgin olmaz, sokakta yürürken 10 metre genişlikte gelip dibinizden geçerek şarkılar mırıldayan adamlardan korkmazsınız. Ama biz bunları her gün yaşıyoruz. Çok da uzaklarda değil. Daha geçen hafta başıma geldi, PTTnin sokağında. İşimden çıkmış yorgun argın çarşıdaki işlerimi halledip evime gideceğim, adam utanmadan geldi 20 cm dibime kadar gelip şarkı söyledi. Şimdi biz bunları nasıl sineye çekeceğiz?
Kadının beyanının esas olması lazım, çünkü tacizin olmadığı bir yer, bir sokak yok. Keşke her yerde kameralar olsa da hepsini kanıtlayabilsek. Maalesef kanıtlayamıyoruz. Sonra da sizin gibi hadsizler böyle konuşuyor işte...
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