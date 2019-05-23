AGD Gölcük’ten iftar programı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gölcük Temsilciliği tarafından Şirinköy Kültür Merkezi’nde düzenlediği iftar programı büyük ilgi gördü. Dernek yöneticileri ve üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da iftar etkinliğinde hazır bulundular. Yemeklerin yenilmesinin öncesinde bir konuşma yapan AGD Gölcük Şube Başkanı Muharrem Güleç, milli ve manevi değerlere bağlı bir gençlik yetiştirme vizyonu ile hareket ettiklerini söyledi.

AHLAKİ YOZLAŞMA TESPİTİ

Dernek olarak yaşanan ahlaki yozlaşma ve çürümeye karşı örnek yaşantısıyla “dur” diyebilecek nesiller yetiştirmek istediklerini dile getiren Güleç, “Kim var denildiği zaman, sağına soluna bakmadan gücünü imanından alarak ben varım diyebilecek bir gençlik yetiştiriyoruz” dedi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Öte yandan AGD’nin ortaokul ve liseler araında gerçekleştirdiği Siyer-i Nebi yarışmasının ortaokul ödülleri de sahiplerine verildi. Yarışmaya katılan ve başarılı olan öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.

YARIŞMA SONUCU