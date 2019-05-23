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Ergun: İnsanlarda refah özlemi var

Yeniden Refah Partisi (YRP) Gölcük İlçe Teşkilatı, Hisareyn Karaköprü Mahallesi Muhtarı Muammer Aksoy ve Yazlık Merkez Mahallesi Muhtarı Hüseyin Özdemir’i ziyaret etti.
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Gölcük İlçe Teşkilatı, Hisareyn Karaköprü Mahallesi Muhtarı Muammer Aksoy ve Yazlık Merkez Mahallesi Muhtarı Hüseyin Özdemir’i ziyaret etti. İlçe başkanı Yaşar Ergun’a ziyaretlerinde Mahalli İdareler Birim Başkanı Mustafa Bülbül de eşlik etti.

“REFAH ÖZLEMİ VAR”

Muhtarları, 31 Mart seçimlerinde göreve seçilmeleri dolayısıyla tebrik eden ilçe başkanı Başkan Ergun, “İlçemizde 50 muhtarımız var. Hepsini ziyaret edeceğiz. Her gittiğimiz yerde güler yüz ve hoş sohbetle ağırlanıyoruz. İnsanlarda refah özlemi var” dedi.

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