Konyalılar iftarda buluştu

Gölcük Konyalılar Karamanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği’nin geleneksel iftar programını geçtiğimiz akşam dernek lokalinde gerçekleşti. Dernek başkanı Nuri Akkol ve yönetiminin ev sahipliğindeki iftara yaklaşık 200 kişi katıldı. etkinliğe katılanlar arasında Kavaklı Mahallesi Muhtarı Müzeher Değer ve Marmara Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Muzaffer Koşan da yer aldı.

“BİRLİKTE BAŞARDIK”

İftar sonrasında kısa bir açıklama yapan dernek başkanı Nuri Akkol, “Dernek olarak ilçemizde kültürel etkinliklerimizi yaparken, aynı zamanda ilçemize katkı sağlamak için de çalışmalar yapıyoruz. Bu gelenek iftarımızdaki amacımız birlik ve beraberliğimizi sağlamaktır. Bunu da biz Konyalılar ve Karamanlılar güzel bir şekilde başardık” dedi.