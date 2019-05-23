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Çalık: MEB, Orta Çağı yakalamak üzere!

Eğitim-İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık, eğitim sisteminde yapılan yeni değişiklik hakkında basın toplantısı düzenledi. Söz konusu değişikliğin eşitsizliği daha da artıracağına değinen Çalık, “Çağı yakalayacağız diyen MEB, Orta Çağ’ı yakalamak üzere” dedi.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un cumartesi günü açıkladığı yeni eğitim modeliyle birlikte AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından beri Türkiye’de eğitim sistemi, 15. kere değiştirmiş olacak. Duyurulan yeni modele göre; ders sayısı azalıyor, öğrenciye üniversitelerde olduğu gibi ders seçme hakkı geliyor. 2019-2020 akademik yılında hazırlık sürecinden geçecek olan sistem 3 yıllık bir takvim dahilinde uygulanacak. Yeni sistemin ilk üniversite sınavı ise 2024’te yapılacak” dedi.

“İÇERİĞİNDE NELER VAR?”

Eğitim sisteminin ben yaptım oldu anlayışı ile düzeltilemeyeceğini dile getiren Çalık, “Sistem 17 yılda yamalı bohçaya döndü. 15’inci kez değişiklik yapılıyor. Açıklanan yeni sisteme göre; ders sayısı azaltılacak. Liselere kariyer ofisleri açılacak, 12. sınıflarda ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları yapılacak, bilgi kuramı zorunlu ders olacak. Her öğrenci üniversitedeki gibi istediği dersleri seçebilecek. Geçmişte denenmiş ve ülkemizdeki okulların fiziki eşitliği sağlanamadığı için başarısız olmuş kredili sistemin benzeri olan bu sistem, okullar arasındaki eşitsizliği derinleştirecek, eğitimdeki ticarileşmenin kapısını ardına kadar açacaktır” diye konuştu.

“ÖĞRETMENLER ETKİLENECEK”

Pozitif bilimlerin seçmeli, din kültürü dersinin ise zorunlu olduğunu vurgulayan Çalık, “Bakanlığın modern söylemleri altında bilimsellikten ne kadar uzak bir anlayışın yattığını tekrar gösterdi. Çağı yakalayacağız diyen MEB, Orta Çağ’ı yakalamak üzere! Öğrencilerin gelişimine büyük bir darbe vuracak olan bu değişiklik, eğitimciler için de kara haberler içeriyor. Bu değişikliklerle birçok alanda öğretmenler ya norm fazlası olacaklar ya da kurum değiştirmek zorunda kalacaklar. 10 binlerce öğretmeni etkileyecek böyle bir düzenlemede eğitimin paydaşlarının görüşünün alınmaması kabul edilebilir değildir” ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

SENDİKALARA ÇAĞRI

Konu hakkında sendikalara da çağrı yapan Çalık, “Son yıllarda uygulanan politikalarla laik ve bilimsel eğitim sistemi yok edilirken, aslında yok olan gençlerimiz ve ülkemizin geleceğidir. İlimizdeki tüm STK’lar, demokratik kitle örgütleri ve sendikalarımıza çağrımızdır. Artık kırmızı çizgilerimizi bir kenara koyup asgari müştereklerde buluşarak, ülkemizin geleceği için ortak mücadele başlatmalıyız” dedi.

“DAYATMALARA KARŞIYIZ”

Açıklamaların devamında her türlü dayatmaya karşı olduklarını belirten Çalık, “Öncelikle yapılması gereken, bilimsel anlayıştan uzak gerici yapıların eğitime müdahalesini önlemek, okulların fiziki şartlarını geliştirmek ve eğitimin esas paydaşlarıyla iş birliği geliştirmek olmalıdır. Eğitim-İş olarak, ülkemizin geleceğini oluşturacak yeni kuşakların akıl, bilim ve sanat ortamında barış ve huzur içinde verilen bir eğitim sistemiyle yetiştirilmesi için her türlü katkıyı sunacağımızı; aksi yöndeki her türlü dayatmanın da karşısında olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” şeklinde konuştu. Ekin EKEN

Bugün 15:00 TSİ - Eğitim

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