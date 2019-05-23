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Kocaelili yıldız futbolcu, dünya devine mi transfer oluyor?

Devre arasında Alanyaspor’dan Sassuolo’ya transfer olan Karamürsel doğumlu Merih Demiral yeni sezonda Juventus forması giyebilir.
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İtalyan basınından milli futbolcu Merih Demiral için büyük bir transfer iddiası geldi. Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Juventus, Merih Sassuolo’ya transfer olurken bu kulüp ile anlaşıp sözleşmeye 15 milyon euro’luk satın alma opsiyonu koydurmuştu. Merih’in Sassuolo’daki performansını devre boyunca mercek altına alan İtalyan devi, sözleşmedeki opsiyonu kullanma kararı aldı. Transferin maliyetinin bonuslarla 15 milyon euro’yu da aşabileceği konuşuluyor. Juventus 38 yaşındaki stoperi Barzagli ile yollarını ayırmıştı. Bu sezon Sassuolo formasıyla 13 resmi maça çıkan Merih, 2 kez rakip ağları sarsma başarısı göstermişti.

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

5 Mart 1998'de Karamürsel’de doğan Merih futbol kariyerine Fenerbahçe'de başladı. 1.92 boyundaki Merih düzgün fiziği, agresif oyun tarzı ve atletizmiyle dikkatleri çekti. 2016 yazında Portekiz'in bölgesel ekiplerinden Alcanenense'ye transfer olarak yurt dışına yelken açtı. Burada çıktığı 18 maçta Portekiz'in Braga, Benfica ve Nacional gibi ülkenin önemli kulüplerinin de gözüne girdi. Ancak o güçlü altyapısıyla bilinen Sporting Lizbon'u seçti. Portekiz İkinci Ligi'nde mücadele eden Sporting Lizbon B takımında şans bularak yeşil-beyazlı kariyerine başlayan Merih buradaki performansıyla da futbolun kaymak tabakasının dikkatini çekmeye başladı. Alt yaş gruplarında Türkiye forması giyen Merih son olarak 21 yaş altı milli takımımızın formasını giydi. Demiral, A Milli seviyede de Türkiye'yi seçti.

Bugün 15:15 TSİ - Spor

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