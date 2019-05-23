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Barcelona, Hollandalı genç futbolcu ile sözleşme imzaladı

Barcelona Kulübü, Groningen'den transfer ettiği ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki futbolcu Ludovit Reis için 100 milyon avro serbest kalma bedeli koydu.
Barcelona, Hollandalı genç futbolcu ile sözleşme imzaladı mask
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İspanya'nın Barcelona Kulübü, 19 yaşındaki Hollandalı orta saha oyunusu Ludovit Reis ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Ludovit ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olan ve iki yıl da uzatma opsiyonu bulunan bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, Hollanda'nın Groningen Kulübünden 3 milyon 250 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Ludovit için 100 milyon avro serbest kalma bedeli konulduğu belirtildi. Ludovit, Groningen takımında şimdiye kadar 50 resmi maçta forma giydi.

Bugün 15:33 TSİ AA - Spor

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