İspanya'nın Barcelona Kulübü, 19 yaşındaki Hollandalı orta saha oyunusu Ludovit Reis ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Ludovit ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olan ve iki yıl da uzatma opsiyonu bulunan bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, Hollanda'nın Groningen Kulübünden 3 milyon 250 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Ludovit için 100 milyon avro serbest kalma bedeli konulduğu belirtildi. Ludovit, Groningen takımında şimdiye kadar 50 resmi maçta forma giydi.
Bugün 15:33 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:34 TSİ
Barcelona, Hollandalı genç futbolcu ile sözleşme imzaladı
Barcelona Kulübü, Groningen'den transfer ettiği ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki futbolcu Ludovit Reis için 100 milyon avro serbest kalma bedeli koydu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz