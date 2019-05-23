Ford işçilerinden anlamlı yardım

Ramazan ayı dolayısıyla başlattıkları “Bir çocuk bir tebessüm” sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelen Ford Otosan Gövde Üretim Müdürlüğü Kapı Kaporta Hattı işçileri, aralarında topladıkları para ile Gölcük’te bulunan bir giyim mağazasının 110 liralık hediye çeklerini Gölcük Kaymakamlığı Türk-Alman Vakfı Saraylı Çocuk Evleri Müdürü Mehmet Akpınar’a teslim ettiler.

ÇEKLER TESLİM EDİLDİ

Türk Metal Sendikası Gölcük Şube Başkanı Mehmet Şener ve yönetimi, Üretim Ekip Lideri Gülşah Alp, Atölye Ekip Lideri Yunus Tezer, Cihan Çelik, Kalite Mühendisi Selen Taşkın ve bölüm çalışanlarının katılımı ile gerçekleşen törenle hediye çekleri yetkililere teslim edildi. Grup adına Gülşah Alp, temin edilen çeklerini kurum müdürü Mehmet Akpınar’a teslim etti.

“BU ÇOCUKLAR HEPİMİZİN”

Gerçekleşen ziyarette ilk söz alan Türk Metal Sendikası Gölcük Şube Başkanı Mehmet Şener, “Arkadaşlarımız böyle bir sosyal sorumluluk projesi başlattılar. Bu bizi de mutlu etti. Sonuçta bu çocuklar hepimizin. Çocuklarımıza kıyafetlerini almayarak tercihi kendilerine bırakmaları da ince bir düşünce. Kendilerine bu güzel düşüncelerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

“KIYAFET SEÇİMİNİ ÇOCUKLARA BIRAKTIK”

Daha sonra konuşan Üretim Ekip Lideri Gülşah Alp ise, “Çalışma arkadaşlarımız bize gelip, ‘Liderim biz bu bayram giymeyip giydirmek istiyoruz. Bunun içinde bir sosyal sorumluluk projesi başlattık’ dediler. “Bir çocuk bir tebessüm” adı ile başlatılan bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında işçi arkadaşlarımız arasında topladığımız parayı hediye çeki haline getirdik ve bu şekilde yetkililere teslim ettik. Kıyafetleri almak istemedik. Çocuklarımızın beğendikleri kıyafetleri bizzat almalarını istedik” açıklamasında bulundu.

“ELBİSELERİ KENDİLERİ SEÇECEK”

Yapılan yardımlar nedeniyle Ford Otosan çalışanlarına teşekkür eden Gölcük Kaymakamlığı Türk-Alman Vakfı Saraylı Çocuk Evleri Müdürü Mehmet Akpınar ise şöyle konuştu: “Bu ince davranış nedeniyle Ford Otosan Gövde Üretim Müdürlüğü Kapı Kaporta Hattı işçilerine çok teşekkür ederim. Yapmış olduğunuz yardımın hediye çeki olarak olması bizleri daha çok mutlu etti.”