Posco Assan’da öncelik iş güvenliğinde

2011 yılında temelleri atılan ve 2013 yılında üretime başlayan Posco Assan, sahip olduğu teknoloji ve makine parkurlarıyla Türkiye’nin iş güvenliği açısından sektöründe en güvenilir şirketlerinden. Çok tehlikeli işler sınıfında yer almasına karşın iş kazası oranı Türkiye sektör ortalamasının oldukça altında. Şirket bu noktaya gelene kadar önemli yatırımlarda ve iyileştirmelerde bulundu.

“ÖNCELİĞİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ”

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Posco Assan CAO’su Ufuk Özdemir; “Şirket olarak iş güvenliği birinci önceliğimiz. Çalışanlarımızın sağlıklarını her şeyin önünde görüyoruz. İş güvenliği açısından gerek aldığımız önlemler gerekse hayata geçirdiğimiz uygulamalar ile çalışanlarımız nezdinde farkındalık oluşturmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl bu konuyla ilgili Sağlıklı Yarınlar inisiyatifimizi hazırladık. Bu kapsamda çalışanlarımızın sağlığı açısından yenilikçi uygulamaları hayata geçirdik” dedi.

“ORTALAMANIN ALTINDAYIZ”

İş güvenliği konusuna da değinen Özdemir; “Dünyanın en iyi örnekleri arasında yer alma vizyonuyla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Çalışanlarımızdan gelen önerileri dikkate alarak, iş güvenliği konusunda başarılı olan çalışanlarımızı da ödüllendiriyoruz. Yaptığımız her işte çalışanlarımızın bizlere ailelerinden emanet olduklarını asla unutmuyoruz. Çok tehlikeli işler kapsamında yer almamıza rağmen iş kazası oranında da Türkiye sektör ortalamasının oldukça altındayız” dedi.

“FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ”

Son olarak başlatılan İş Güvenliği Farkındalık Kampanyası hakkında bilgiler veren Özdemir; “İş güvenliği konusu hiçbir zaman motivasyonun düşmemesi gereken bir konu. Bunun ertelenme ya da yapılmama gibi bir lüksü olamaz. Bizler de çalışanlarımızın bu konudaki farkındalıklarını artırmak ve yapılan her işte hatırlamalarını sağlamak amacıyla kampanyamızı hayata geçirdik. Güney Koreli CEO’muz ve üst düzey yöneticilerimiz ile birlikte vardiya girişlerinde çalışanlarımıza bilgilendirici broşürler ve iş güvenliği mesajlarının olduğu küçük hediyeler verdik. Bu uygulamamıza her hafta devam edeceğiz. İş güvenliği tedbirlerinin bir kültür olarak çalışanlarımız tarafından benimsenmesini sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.