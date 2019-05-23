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KOTO’ya ziyaretler sürüyor

Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO) geçtiğimiz hafta da yoğun ziyaretçi trafiği vardı.
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Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO) geçtiğimiz hafta da yoğun ziyaretçi trafiği vardı. Oda başkanı Necmi Bulut, meclis başkanı Akın Doğan ile oda yöneticileri, ziyaretlerde hem çeşitli kurum, kuruluş ve STK’ların çalışmalarıyla ilgili bilgi alındı, hem de iş birlikleri masaya yatırıldı.

YOĞUN ZİYARETÇİ AKINI

Bu kapsamda; Kocaeli 15 Temmuz Demokrasi Gazileri, Terör Mağdurları ve Şehitleri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Solmaz Dane, Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, KOTO 14. Meslek Komitesi Başkanı Haluk Mamik, Kocaeli Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci, Kocaeli Öğrenci Yurtları Derneği Başkanı Davut Çevik, Kartepe Köseköy Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yegin, İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan, Akgünler Volvo Sakarya Şube Müdürü Coşkun Yıldırım, İş Bankası Şişli Bölge Müdürlüğü’ne atanan Erhan Güney, Zeugma Künefe’nin İzmit Şube Yetkilisi Emin Eryoldaş KOTO’nun konuğu olacak. KOTO’nun tüm kentin ortak noktası olduğunu ifade eden Başkan Bulut, ziyaretler dolayısıyla teşekkür etti.

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