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Hyundai KonAtolia Türkiye turu bitti

Hyundai’nin KONA Dizel modelini tanıtmak için düzenlediği Türkiye turu tamamlandı. 7 bin km uzunluğundaki “KonAtolia” adı verilen projede, 40 şehir 40 günde geçildi.
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Hyundai Assan, 12 Nisan’da satışa sunduğu KONA 1.6 litre dizel modeliyle B-SUV segmentinde tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve akabinde tüm Türkiye’yi kapsayacak bir projeye başlamıştı. Türkiye’nin yedi bölgesini kapsayan projede 40 gün içinde toplam 7 bin kilometreyi sorunsuz bir şekilde kat eden 3 adet Hyundai KONA dizel, ayrıca 45’ten fazla ulusal otomotiv gazetecisini de direksiyonuna konuk etmişti.

İL İL GEZİLDİ

İstanbul’dan start alan “KonAtolia”, ilk durak olarak 16 Nisan’da Ankara’yı seçti. Daha sonra sırasıyla nisan ayında Samsun, Ordu, Erzurum, Van ve Mardin ayaklarını tamamlayıp mayıs ayında da Adana, Mersin, Antalya, Fethiye, İzmir ve Bursa’da bayi lansmanlarını gerçekleştiren Hyundai, proje kapsamında bin 600 davetliyle bir araya geldi. Yapılan lansmanlarda sahneye çıkarak konuklarla KONA 1.6 dizel ile yaptıkları test sürüşlerini doğrudan anlatma fırsatları buldular.

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