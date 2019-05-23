Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 21:00 TSİ- Ekonomi G: Bugün 15:53 TSİ

Güneş gözlüğü uyarısı!

Gölcük Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi B Blok 20/C adresinde hizmet veren Şirin Optik Sahibi Faruk Gür, güneş gözlüğü kullanımının göz sağlığı için önemli olduğunu dile getirdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcük Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi B Blok 20/C adresinde hizmet veren Şirin Optik Sahibi Faruk Gür, güneş gözlüğü kullanımının göz sağlığı için önemli olduğunu dile getirdi. Güneş gözlüğü kullanımı göz sağlığı açısından önemli olduğunu dile getiren Gür, “Piyasada satışa sunulan sahte güneş gözlükleri kullanılmamalı. Çünkü bunlar göze yarar yerine zarar veriyor. Güneş ışınları göze ciddi zararlar ve kalıcı hasarlar verebilir. Göz kapaklarında ben ve lekenin yanı sıra tümör oluşumuna kadar varabilecek sonuçlar yaşanabilir. Ayrıca retina, mavi dalga boyundaki ışınlar tarafından toksik etkiye maruz bırakılmaktadır” dedi.

Bugün 21:00 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
1160 aday belirlenmişti, mülakatlar başlıyor! mask
1160 aday belirlenmişti, mülakatlar başlıyor!
Altın yükselişe geçti! 250 liranın üzerinde işlem görüyor mask
Altın yükselişe geçti! 250 liranın üzerinde işlem görüyor
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'dan 10 bin istihdam müjdesi mask
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'dan 10 bin istihdam müjdesi
Uluslararası kenteyner operatörü devi, DP World Yarımca'yı seçti mask
Uluslararası kenteyner operatörü devi, DP World Yarımca'yı seçti
Belde A.Ş.’lilere bayram öncesi avans müjdesi mask
Belde A.Ş.’lilere bayram öncesi avans müjdesi
YHT'lere Ramazan Bayramı için ek sefer mask
YHT'lere Ramazan Bayramı için ek sefer
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!
İzmit Belediyesi'nde yeni atama mask
İzmit Belediyesi'nde yeni atama

GALERİ

Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask
Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Saklı cennet "Kandıra" bayramı dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor mask
Saklı cennet "Kandıra" bayramı dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor
Kamyonun kasasında 35 göçmen yakalandı mask
Kamyonun kasasında 35 göçmen yakalandı
Halk otobüsü devrildi! Altında kalan vatandaşlar var... mask
Halk otobüsü devrildi! Altında kalan vatandaşlar var...
Özel Körfezim gururla sunar! mask
Özel Körfezim gururla sunar!
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL