Gölcük Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi B Blok 20/C adresinde hizmet veren Şirin Optik Sahibi Faruk Gür, güneş gözlüğü kullanımının göz sağlığı için önemli olduğunu dile getirdi. Güneş gözlüğü kullanımı göz sağlığı açısından önemli olduğunu dile getiren Gür, “Piyasada satışa sunulan sahte güneş gözlükleri kullanılmamalı. Çünkü bunlar göze yarar yerine zarar veriyor. Güneş ışınları göze ciddi zararlar ve kalıcı hasarlar verebilir. Göz kapaklarında ben ve lekenin yanı sıra tümör oluşumuna kadar varabilecek sonuçlar yaşanabilir. Ayrıca retina, mavi dalga boyundaki ışınlar tarafından toksik etkiye maruz bırakılmaktadır” dedi.
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Güneş gözlüğü uyarısı!
Gölcük Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi B Blok 20/C adresinde hizmet veren Şirin Optik Sahibi Faruk Gür, güneş gözlüğü kullanımının göz sağlığı için önemli olduğunu dile getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz