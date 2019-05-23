İzmit'te sivrisinek alarmı!

İzmit’te son günlerde oldukça fazla artan sivrisinekler vatandaşları canından bezdiriyor. Özellikle gece saatlerinde ortaya çıkan ve vatandaşları ısıran sivrisinekler İzmitlileri isyan ettirdi. İzmit’in en büyük mahallelerinden olan Yenişehir Mahallesi’ne vatandaşlar geceleri camlarını açamaz hale geldi. Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan sivrisinekler ısırdıkları bölgeleri şişiriyor ve kaşıntı yapıyor.
BELEDİYE ÖNLEM ALSIN
Belediyenin bir an önce önlem almasını bekleyen vatandaşlar, “Daha havalar tam ısınmadan bu haldeysek önümüzdeki günlerde ne olacağını düşünmek bile istemiyoruz. Geceleri cam çerçeve açamaz hale geldik. Sokakta, parkta her tarafımızı sivrisinekler yedi. Bırakın çıplak olan bölgelerimizi tişörtümüzün üstünden bile sokuyorlar” diyerek isyan etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz