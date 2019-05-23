"11 yıl sonra gelen adalet"

Kentimizde geniş bir kesim tarafından tanınan, kentin en eski esnaflarından biri olan Patır ailesinin 2007 yılında başlayan kabusu sonunda bitti. Vergi dairesi tarafından 6 milyon borçlandırılan ve bu borç üzerinden faizlendirilen meblağı ödemekten kurtulan aile şimdi geride kalan yılların verdiği zararı tazmin etmek için hukuk mücadelesi verecek.

İŞ YERİ YANMIŞTI

Helvacı Selahattin Patır’ın torunu olan Mustafa Patır, dededen gelen mesleğini büyüttü. İzmit’te toptancılar sinde önemli markaların Kocaeli ana bayisi oldu. Ancak 2007 yılında iş yerinde büyük bir yangın çıktı. İş yeri ve içindeki ürünler tamamen yandı. Yangının ardından sigorta şirketleri ve itfaiye inceleme yaptı, sigorta şirketleri ve itfaiye raporuna göre yangın, klimalardan kaza sonucunda çıkmıştı.

SİGORTA ŞİRKETLERİ ZARARI KARŞILADI

Yangın sonrası sigorta şirketleri titizlikle bir çalışma yürüttükten sonra yangının, yoğun çalışan klimaların birinden çıktığına kanaat getirdi ve yangından bir ay sonra Mustafa Patır’a 800 bin lira ödedi. Yeniden işlerinin başına dönen Patır, oluşan zararı gidermek için çalışmaya koyuldu.

MALİYE CEZA KESTİ

Birkaç ay sonra ise Maliye, Mustafa Patır’a 6 milyon lira ceza kesti ve bu konuda dava açtı. Birçok defa vergi rekortmenleri arasına giren Patır ailesi bu defa vergi kaçırmakla suçlandı. Mustafa Patır’ın tüm mal varlıklarına ve taşınmazlarına “Hileli yangın çıkartarak, evrakları yok etti” gerekçesiyle ipotek koydu.

TÜM MAL VARLIĞINA İPOTEK KONDU

Konu hakkında açıklama yapan Mustafa Patır, “Tek bir kuruş vergi borcumuz yokken, üstelik raporlara göre yangının tamamen bir kaza eseri olduğu beyan edilmesine rağmen devlete anlamadı. Bütün mal varlıklarıma vergi borcu nedeniyle ipotek konuldu. Elimde avucumda olanı aldılar. Ne mahkemeye ne de vergi dairesine haklılığımı anlatamadım. Ama benim dünyamı karartanlar 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’cü oldukları gerekçesiyle görevlerinden alındılar” dedi.

“HİMMET VERMEDİM”

Bir keresinde çalışanlarından birinin Zaman Gazetesi’ni dağıtan kişiyi dövdüğünü dile getiren Patır, “Ben de FETÖ’den gelen bağış, himmet taleplerini geri çevirdiğim için bunlar başıma geldi. Dik durmamın intikamını benden çok kötü aldılar. 6 milyon lira vergi borcu çıkartıp faizleriyle benden geri istediler. 1 yılda 48 kere otobüsle Danıştay’a giderek bu mağduriyetimi anlatmaya çalıştım. Danıştay, 2014’de davayı bozunca, yerel mahkemede vergi kaçakçılığıyla ilgili dava yeniden görüldü. Artık FETÖ’cüler yoktu. Bu kez dava benim lehime sonuçlandı. Daha sonra karar temize gitti. Danıştay kararı onayladı” dedi.

DANIŞTAY’DAN RET KARARI

Mustafa Patır o dönemde yaşadıklarını şu sözlerle özetledi; “2007’de iş yerim yandı. 2008’de yangından dolayı evrakları veremediğimiz için vergiden düşemedik. Sonrasında vergi dairesi evrakları bizden istedi. 2009’da şirketin tüm taşınır ve taşınmazlarına, şirket ortaklarının her şeyine haciz kondu. İş yapamaz hale geldim. 2010’da dava bu kez Danıştay’a gitti. 2011’de Danıştay yürütmeyi durdurmayı reddetti.”

“TEDBİRLER KALDIRILDI”

“2011’in ikinci yarısında teminatsız olarak yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Maliye bu karara direndi. Cumhuriyet savcısının tazyiki ile bu kararı uyguladı. 2014’de uygulama benim lehime Danıştay tarafından bozuldu. 2015’te yerel mahkeme davayı tamamen benim lehime sonuçlandırdı. Bunun üzerine Maliye yeniden itiraz etti. 2017’de ise yapılan son itiraz da reddedildi. 2017’nin ikinci yarısında maliye tarafından bu kez düzeltme talep edildi ve 2019’un ilk yarısında bu talebe de ret yanıtı verildi. En nihayetinde mahkeme süreci lehime kapandı. Şu an bütün tedbirler kaldırıldı.”

AİHM’E BAŞVURU YAPTI

Açıklamasında uzun yıllara dayanan bir mağduriyet yaşadığını dile getiren Mustafa Patır, “Bu olayda bir hak ihlali söz konusu. Bu nedenle mağduriyetimizin giderilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuracağız. Uzun süre sonuçlanmayan davalarda bu hakkımız doğuyormuş. Maddi tazminat için de iç hukuk yollarını tüketip AİHM’e gideceğiz. Ömrüm yeter mi bilmiyorum, onurumuzu kurtarmanın peşimdeydik, Allah’a şükür onu kurtardık. Benim annem çok yaşlı ve bilirsiniz eskiler devletçidir. Bana “Bir şey yapmasan bunlar olmazdı” diyordu. Çok ağrıma gidiyordu. O da böylelikle bunu söylemekten vazgeçti. İnşallah 11 yıllık mağduriyetimiz de böylelikle tazmin edilir” dedi.