Kuyumculardan ORTAK MESAJ

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) 14. Meslek Komitesi ve Kocaeli Kuyumcular Derneği, meslekte birlik ve beraberliğin artırılmasına katkı sunmak amacıyla toplantı ve iftar programı düzenledi. KOTO Başkanı Necmi Bulut ile Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç’un ev sahipliğinde düzenlenen iftara oda yöneticilerinden Hüseyin Gezer, Murat Barış, Yusuf Erenkaya, 14. Meslek Komitesi’nden meclis üyeleri Haluk Mamik, Hakan Yaşar Ulutan, Komite Başkan Yardımcısı Evren Yılmazer ile Kuyumcular Derneği yönetimi katıldı.

GENİŞ KATILIM VARDI

İftar programında ayrıca İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi ile çok sayıda kuyumcu katıldı.

“İZİN VERMEYECEĞİZ”

İftar öncesi KOTO Burhan Kasım Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda ise sektör mensuplarına seslenerek birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, “Son yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle mesleğimize karşı derin bir güven kaygısı yaşanmıştır. Bu güvenin yeniden tesis edilebilmesi için daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bir gerçektir” dedi.

“SEKTÖRÜMÜZE HAKİM OLALIM”

Sektör içinde illegal yöntemlere başvuran kişilere geçit vermeyeceklerini dile getiren Koç, “Yasal olmayan hiçbir faaliyete ve mesleğimize gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu. KOTO 14. Meslek Komitesi’nden meclis üyesi Haluk Mamik de, oda tarafından yürütülen çalışmaların sektördeki güven ve beraberliğin artırılmasına yönelik olduğunu ifade ederek, “Biz hep birlikte ve sektörümüze hakim olursak, bu tip illegal yapılanma girişimleri sonuçsuz kalır. Mağduriyetler yaşanmaz” dedi.