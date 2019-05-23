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Sağlık-Sen’in yetki sevinci

Düzenlenen iftar programında yöneticilere seslenen Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, “15 Mayıs’ta yapılan üye sayımı ise sağlık sektöründe yetkili sendika olmayı yine başardık” dedi
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Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Sağlık-Sen, Kocaeli teşkilatı ile iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım; 15 Mayıs tarihi itibarıyla sendikaların üye sayımının yapıldığını belirterek, “Kocaeli’de 5 bin üye, Türkiye geneli 250 bin üye ile yine yetkili sendikayız. Sağlık Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurumlarda yetkiyi almayı başardık” dedi.

“HEPİNİZİN KATSI VAR”

Çalışanların sorunlarından nemalanmadan ve çözüm üreterek sendikacılık yaptıklarını dile getiren şube başkanı Yıldırım, “Aldatmadan ve aldanmadan sendikacılık yapan Sağlık-Sen’e güvenen çalışanlarımız iyi bilsin ki, yetki emin ellerdedir. Yeni dönemde de sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarının korunması için mücadele edeceğiz. Başarı ekip işidir. Bizim başarımızda Sağlık-Sen Kocaeli teşkilatının tüm mensuplarının katkısı büyüktür” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK STK’SIYIZ”

Sağlık sektörü çalışanlarının sorunlardan nemalanan, yöneticileri ne kadar eleştirirsem o kadar prim yaparım diye düşünen sendikalara kırmızı kart gösterdiğini kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu: “Biz sendikacılığı sadece ücret artışına indirgeyecek kadar basitleştirmiyoruz. Önceliğimiz elbette çalışanlarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesidir. Ancak Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğumuzu da unutmuyoruz. Güçlü bir Türkiye’nin, dünyadaki mazlumların umudu olduğunun farkındayız.”

Bugün 16:19 TSİ - Sağlık

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