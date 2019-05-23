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Bugün 16:32 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:37 TSİ

Ford'da üretim duracak

Gölcük’te bulunan Ford fabrikası her yıl olduğu gibi bu yıl da bir süre üretim yapmayacak.
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Ford fabrikasında bakım çalışmaları nedeniyle binlerce işçi ve çalışan da belirlenen tarihlerde tatil yapacak. Fabrikada sadece belli sayıda personel kalacağı ve bakım için çalışacağı öğrenildi.

27 TEMMUZ’DA ÜRETİM DURACAK

Ford fabrikası bu yıl; 27 Temmuz 2019 tarihinde üretimi durduracak. Ford işçisi Kurban Bayramı tatilinin hemen ardından 15 Ağustos Perşembe günü yeniden mesaiye başlayacak.

Bugün 16:32 TSİ - Ekonomi

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