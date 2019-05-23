Ford'da üretim duracak

Ford fabrikasında bakım çalışmaları nedeniyle binlerce işçi ve çalışan da belirlenen tarihlerde tatil yapacak. Fabrikada sadece belli sayıda personel kalacağı ve bakım için çalışacağı öğrenildi.
27 TEMMUZ’DA ÜRETİM DURACAK
Ford fabrikası bu yıl; 27 Temmuz 2019 tarihinde üretimi durduracak. Ford işçisi Kurban Bayramı tatilinin hemen ardından 15 Ağustos Perşembe günü yeniden mesaiye başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz