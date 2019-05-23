Alınan bilgiye göre, Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden Kartepe yönünde seyir halinde olan Asaf Saner (57) idaresindeki 41 RF 162 plakalı otomobil, Ovacık Mahallesinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle yükseltilen bankete çarparak devrildi. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Asaf Saner ve eşi Ayten Saner araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ayten Saner hafif yaralanırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü Asaf Saner'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Eşini yaşamını yitirdiğini öğrenen Ayten Saner ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Saner'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Ters dönen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN