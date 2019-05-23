Korkmaz A.Ş’den geleneksel iftar

Korkmaz Mutfak Eşyaları A.Ş Yönetim Kurulu tarafından Kandıra’da görev yapmış eski belediye başkanları, yeni belediye başkanları ve ilçede faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları temsilcileri için düzenlenen geleneksel iftar programı bu yıl Başol Steakhouse’da gerçekleştirildi. Korkmaz Mutfak Eşyaları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Korkmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına Kandıra İlçe Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra eski Belediye Başkanlarından Turan Sarı, Kenan Evin, İsmail Genç, Cengiz Kan, Mustafa Öğren, Şoförler Cemiyeti Başkanı Ahmet Gödek, Akın Koç Un Fabrikası sahibi Fikri Koç, Burak Gıda Market Zincirleri sahibi İbrahim Yılmaz, Korkmaz Mutfak Eşyaları A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rahmi Korkmaz, Şirket Yöneticileri Ahmet Korkmaz, Ramazan Korkmaz, İdari İşler Müdürü Gökalp Çobanoğlu ve davetliler katıldı.

Nice yıllarda bir araya gelmek dileğiyle

İftar öncesi konuşan Korkmaz Mutfak Eşyaları A.Ş İdari İşler Müdürü Gökalp Çobanoğlu, “Her yıl şirket olarak, Kandıra ilçemizde görev yapmış eski belediye başkanlarımız, görev yapan belediye başkanımız, ilçemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şirket yöneticilerimizle bir araya gelerek iftar yapıyoruz. Bu yıl da yine aynı şekilde geleneğimizi bozmadan bir araya geldik. Bizlerle bir arada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Daha nice yıllarda bir araya gelmek dileğiyle” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN