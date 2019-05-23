Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 23:32 TSİ- Gündem G: Bugün 23:34 TSİ

Korkmaz A.Ş’den geleneksel iftar

Korkmaz Mutfak Eşyaları A.Ş Yönetim Kurulu tarafından Kandıra’da görev yapmış eski belediye başkanları, yeni belediye başkanları ve ilçede faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları temsilcileri için düzenlenen geleneksel iftar programı gerçekleştirildi.
mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Korkmaz Mutfak Eşyaları A.Ş Yönetim Kurulu tarafından Kandıra’da görev yapmış eski belediye başkanları, yeni belediye başkanları ve ilçede faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları temsilcileri için düzenlenen geleneksel iftar programı bu yıl Başol Steakhouse’da gerçekleştirildi. Korkmaz Mutfak Eşyaları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Korkmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına Kandıra İlçe Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra eski Belediye Başkanlarından Turan Sarı, Kenan Evin, İsmail Genç, Cengiz Kan, Mustafa Öğren, Şoförler Cemiyeti Başkanı Ahmet Gödek, Akın Koç Un Fabrikası sahibi Fikri Koç, Burak Gıda Market Zincirleri sahibi İbrahim Yılmaz, Korkmaz Mutfak Eşyaları A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rahmi Korkmaz, Şirket Yöneticileri Ahmet Korkmaz, Ramazan Korkmaz, İdari İşler Müdürü Gökalp Çobanoğlu ve davetliler katıldı.

Nice yıllarda bir araya gelmek dileğiyle

İftar öncesi konuşan Korkmaz Mutfak Eşyaları A.Ş İdari İşler Müdürü Gökalp Çobanoğlu, “Her yıl şirket olarak, Kandıra ilçemizde görev yapmış eski belediye başkanlarımız, görev yapan belediye başkanımız, ilçemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şirket yöneticilerimizle bir araya gelerek iftar yapıyoruz. Bu yıl da yine aynı şekilde geleneğimizi bozmadan bir araya geldik. Bizlerle bir arada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Daha nice yıllarda bir araya gelmek dileğiyle” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 23:32 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Anadolu Otoyolu'nda onarım ve yenileme çalışmaları mask
Anadolu Otoyolu'nda onarım ve yenileme çalışmaları
Apartman temeli için kazıldı, Roma dönemine ait yapı çıktı mask
Apartman temeli için kazıldı, Roma dönemine ait yapı çıktı
Kandıra'da çapari sezonu açıldı mask
Kandıra'da çapari sezonu açıldı
Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan açıklaması mask
Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan açıklaması
Son gün 28 Mayıs, başvuran cezadan muaf sayılacak mask
Son gün 28 Mayıs, başvuran cezadan muaf sayılacak
UlaşımPark’tan AÖF için ek sefer hizmeti mask
UlaşımPark’tan AÖF için ek sefer hizmeti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
İzmit Belediyesi'nde yeni atama mask
İzmit Belediyesi'nde yeni atama
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!

GALERİ

Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask
Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Saklı cennet "Kandıra" bayramı dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor mask
Saklı cennet "Kandıra" bayramı dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor
Kamyonun kasasında 35 göçmen yakalandı mask
Kamyonun kasasında 35 göçmen yakalandı
Halk otobüsü devrildi! Altında kalan vatandaşlar var... mask
Halk otobüsü devrildi! Altında kalan vatandaşlar var...
Özel Körfezim gururla sunar! mask
Özel Körfezim gururla sunar!
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL