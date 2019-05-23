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Gölcük Yüzbaşılar Kavşağı trafiğe açıldı

Gölcük ilçesi Yüzbaşılar bölgesinde hayata geçirilen köprülü kavşak, bugün itibari ile araç trafiğine açıldı
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Gölcük ilçesi Yüzbaşılar bölgesinde hayata geçirilen köprülü kavşak, bugün itibari ile araç trafiğine açıldı. D-130 Karayolu’nda Kocaeli’ye kazandırılan Gölcük Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı’nın trafiğe açılışında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay hazır bulundu.

KAVŞAKTA SON OLARAK ÇİZGİLER ÇİZİLDİ

Gölcük Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı son olarak yol çizgileri çizilerek çift yönlü olarak araç trafiğine açıldı. D-130’daki kavşak projesiyle özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan araçlar tarafından trafik yoğunluğu oluşturulan bölgenin rahat bir nefes alması bekleniyor.

KESİNTİSİZ GEÇİŞ

Gölcük-2, Değirmendere Köprülü Kavşaklarından sonra Yüzbaşılar Kavşağı, bölgedeki trafiği transit hale gelmesine katkı sağlayacak. Gölcük-2 Kavşağından sonra yer alan ve mevcutta trafik ışıklarıyla kontrol edilen Yüzbaşılar Kavşağı, köprülü kavşakla daha rahat bir geçiş yapılmasını sağlayacak.

20 MİLYONLUK DEV PROJE

20 milyon 457 bin TL’ye mal olan projeyle; 96 bin metreküp kazı dolgu, 10 bin metreküp beton, 144 adet fore kazık (3 bin 500 metre uzunlukta), bin 850 metreküp taş duvar, 6 bin 800 metre drenaj hattı, bin 900 metrekare toprakarme duvar, 30 bin ton plentmiks temel, 26 bin 500 ton asfalt, 11 bin metre uzunluğunda bordür, 10 bin metrekare kaldırım ve 190 adet prekast kiriş imalatı yapıldı.

190 METRE UZUNLUĞUNDA

D-130 üzerinde yapılan köprülü kavşak anayol ve kavşak yollarıyla beraber, 2 bin 800 metre uzunluğunda. Köprülü kavşağın kolları 7 ila 8 buçuk metre, ana yol ise 20 metre genişliğe sahip. 8 açıklıklı 190 metre uzunluğa sahip köprü, 2 çarpı 2 şeritli olarak hizmet verecek.

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