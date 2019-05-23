Ergene Velimeşespor 2. Lig’e çıktı

TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off final karşılaşmasında Ergene Velimeşespor ile Nevşehir Belediyespor Kocaeli Stadyumu’nda karşılaştı. Maçın 8. dakikasında Ergene Velimeşespor, Nevşehir Belediyespor takımından Hayrettin’in kendi kalesine attığı gol ile maçta 1-0 öne geçti. Golün hemen ardından Ergene Velimeşespor takımı Nevşehir Belediyespor kalesinde bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamazken maçta ilk yarı Ergene Velimeşespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısında Nevşehir Belediyespor beraberlik için zaman zaman rakip kalesine yüklense de mücadele Ergene Velimeşespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından Tekirdağ temsilcisi 2. Lig’e yükseldi.