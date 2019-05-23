Ergene Velimeşespor - Nevşehir Belediyespor maçı sonrası arbede çıktı

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TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off final karşılaşmasında Ergene Velimeşespor ile Nevşehir Belediyespor Kocaeli Stadyumu’nda karşılaştı. Rakibini 1-0 yenen Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor, TFF 2. Lig’e yükselirken Nevşehir Belediyesporlu taraftarlar ile polis arasında maç sonu arbede çıktı. Stadyum otopark alanında çıkan arbedede taraftarlardan bazıları yaralanırken 4 taraftar ise gözaltına alındı. Olaylar sonrası taraftarların yaralandığını öğrenen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, karakola giderek taraftarlar hakkında bilgi aldı. Sağlık kontrollerinin ardından karakola götürülen taraftarların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.