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Darıca Belediyesi’nde hafta sonu vezneler açık olacak

Darıca Belediyesi’nde son günü 31 Mayıs Cuma günü olan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit ödemelerinin alınabilmesi için vezneler hafta sonu da açık olacak.
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Darıca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2019 Cuma günü sona ermesi dolayısıyla hafta sonu vezneleri açık tutacak. Darıca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, emlak, çevre temizlik, reklam ve vergi borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günleri 09.00 - 16.00 saatleri arasında Darıca Belediyesi ana bina ve Adnan Menderes Kültür Merkezi’ndeki belediye veznelerinden ödemelerini yapabilecekler.

Bugün 23:56 TSİ İHA Kocaeli- Ekonomi

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