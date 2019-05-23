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Ajax'tan Naci Ünüvar'a profesyonel sözleşme

Hollanda kulübü, 15 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Ajax'tan Naci Ünüvar'a profesyonel sözleşme mask
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Hollanda 1. Futbol Ligi'nde şampiyon olan Ajax, 2003 doğumlu Türk asıllı Hollandalı futbolcu Naci Ünüvar ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genç orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Naci Ünüvar, 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'nın finalde İtalya'yı 4-2 yenerek şampiyon olduğu maçta bir gol atmıştı.

Bugün 23:57 TSİ AA İstanbul- Spor

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