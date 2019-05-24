Sosyal medya platformu Facebook, 2019'un ilk üç ayında yaklaşık 2,2 milyar sahte hesabı silerek rekorunu kırdı. Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılının ilk çeyreğinde platformdaki yaklaşık 2,2 milyar sahte hesabın silindiği bildirildi. Son 6 ayda platform üzerinde rahatsız edici sahte hesaplarda ciddi artış yaşandığı ve bunun nedeninin otomatik saldırılar olduğu belirtilen açıklamada, 2018'in ilk çeyreğinde 1,2 milyar hesabın silindiği ve bu yılki rakamın geçen yılı neredeyse ikiye katladığına işaret edildi. Amerikan basını, söz konusu rakamın, Facebook'un tek çeyrekte en fazla hesap silme rekoru olduğunu yazdı.
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Facebook bu yıl 2,2 milyar sahte hesabı sildi
Sosyal medya platformu Facebook, 2019'un ilk üç ayında yaklaşık 2,2 milyar sahte hesabı sildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz