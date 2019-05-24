Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şubat ve mart ayı için çiğ süt destek ödemelerine yarın başlanacağını bildirdi. Pakdemirli, yazılı açıklamasında, "2019 Yılı Şubat ve Mart Ayı Çiğ Süt Destek Ödemeleri"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu yılın şubat ve mart ayı çiğ süt desteklemelerinin yarın saat 18.00’den sonra tek seferde ödeneceğini kaydeden Pakdemirli, "Çiğ süt desteklemeleri çerçevesinde 254 bin 874 yetiştiriciye, 1 milyon 550 bin ton çiğ süt için 367 milyon lira destek verilecek" ifadesini kullandı.
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Çiğ süt destek ödemeleri başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "254 bin 874 yetiştiricimize 1 milyon 550 bin ton çiğ süt için 367 milyon lira ödenecek." dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz