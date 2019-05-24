Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesine bağlı Karamüezzinler Mahallesi'nde ikamet eden Osman Kutlu (80) yönetimindeki ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilmenin etkisiyle ATV altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin çalışmasını ardından Kutlu'nun cesedi Karasu İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Devrilen ATV'nin altında kalan sürücü öldü
Sakarya'da devrilen ATV'nin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz