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Devrilen ATV'nin altında kalan sürücü öldü

Sakarya'da devrilen ATV'nin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
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Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesine bağlı Karamüezzinler Mahallesi'nde ikamet eden Osman Kutlu (80) yönetimindeki ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilmenin etkisiyle ATV altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin çalışmasını ardından Kutlu'nun cesedi Karasu İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bugün 00:05 TSİ AA Sakarya- Asayiş

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