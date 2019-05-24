Devrilen ATV'nin altında kalan sürücü öldü

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Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesine bağlı Karamüezzinler Mahallesi'nde ikamet eden Osman Kutlu (80) yönetimindeki ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilmenin etkisiyle ATV altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin çalışmasını ardından Kutlu'nun cesedi Karasu İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.