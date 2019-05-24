25 hektarlık alan üzerinde yapılan şuyulandırma çalışmasının yasal süreci tamamlandıktan sonra hak sahiplerinin tapularının hazır olduğu açıklandı. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yetkilileri, 115 hak sahibinin tapularını İzmit Belediyesi’ne gelerek alabileceklerini söylediler.
Bugün 09:13 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:09 TSİ
Sarıcalar’ın tapuları hazır
İzmit Belediyesi tarafından Kabaoğlu Mahallesi Sarıcılar bölgesindeki yapılan şuyulandırma çalışmaları tamamlandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz