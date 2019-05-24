Sarıcalar’ın tapuları hazır

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25 hektarlık alan üzerinde yapılan şuyulandırma çalışmasının yasal süreci tamamlandıktan sonra hak sahiplerinin tapularının hazır olduğu açıklandı. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yetkilileri, 115 hak sahibinin tapularını İzmit Belediyesi’ne gelerek alabileceklerini söylediler.