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Sarıcalar’ın tapuları hazır

İzmit Belediyesi tarafından Kabaoğlu Mahallesi Sarıcılar bölgesindeki yapılan şuyulandırma çalışmaları tamamlandı.
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25 hektarlık alan üzerinde yapılan şuyulandırma çalışmasının yasal süreci tamamlandıktan sonra hak sahiplerinin tapularının hazır olduğu açıklandı. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yetkilileri, 115 hak sahibinin tapularını İzmit Belediyesi’ne gelerek alabileceklerini söylediler.

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