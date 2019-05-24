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Kadıköy’deki harabe yapı yıkıldı

Kadıköy Mahallesi’nde harabe bir yapı İzmit Belediyesi’nce yıkıldı.
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Kadıköy Mahallesi’nde harabe bir yapı İzmit Belediyesi’nce yıkıldı. Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı No 95 adresinde Hüseyin Yalçın’a ait çevre ve insan sağlığını tehdit eden 4 katlı bina için Belediye Encümeni’nde yıkım kararı alındı. Belediye Encümen’in aldığı karar doğrultusunda söz konusu yapının yıkımı Yapı Kontrol ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

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Yorumlar

(1)
01

Halk - evet resimdeki kadar yıkıldı ve bu şekilde bırakıldı bir haftadır böyle duruyor

Yanıtla . 1Beğen 24 Mayıs 10:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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