Kadıköy Mahallesi’nde harabe bir yapı İzmit Belediyesi’nce yıkıldı. Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı No 95 adresinde Hüseyin Yalçın’a ait çevre ve insan sağlığını tehdit eden 4 katlı bina için Belediye Encümeni’nde yıkım kararı alındı. Belediye Encümen’in aldığı karar doğrultusunda söz konusu yapının yıkımı Yapı Kontrol ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
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Kadıköy’deki harabe yapı yıkıldı
Kadıköy Mahallesi’nde harabe bir yapı İzmit Belediyesi’nce yıkıldı.
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Yorumlar
(1 )
Halk - evet resimdeki kadar yıkıldı ve bu şekilde bırakıldı bir haftadır böyle duruyor
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