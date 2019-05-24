4 isim Erdoğan ile görüşecek

AKP Genel Merkez Yönetimi, yapılan ikinci istişarenin sonucunda hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu. Yeni il başkanı için ikinci istişarede 4 isim öne çıktı.
ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEKLER
Abdullah Köktürk, Mahmut Civelek, Mehmet Ellibeş ve Zihni Yılmaz’ı Cumhurbaşkanı ile görüştürülmek üzere İstanbul’a çağrıldı. AKP'li 4 isim bu sabah saat 10.00’da İstanbul’a hareket edecek.
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Yorumlar
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Memoli41 - kibirli gururlu insanlarla bu iş olmaz dıye feryad ediyoruz onlar bildğini okuyor
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