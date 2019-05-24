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4 isim Erdoğan ile görüşecek

Yeni il başkanı için ikinci istişarede 4 isim öne çıktı. Bu isimler Erdoğan ile görüştürülmek üzere İstanbul'a çağrıldı.
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AKP Genel Merkez Yönetimi, yapılan ikinci istişarenin sonucunda hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu. Yeni il başkanı için ikinci istişarede 4 isim öne çıktı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEKLER

Abdullah Köktürk, Mahmut Civelek, Mehmet Ellibeş ve Zihni Yılmaz’ı Cumhurbaşkanı ile görüştürülmek üzere İstanbul’a çağrıldı. AKP'li 4 isim bu sabah saat 10.00’da İstanbul’a hareket edecek.

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Yorumlar

(1)
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Memoli41 - kibirli gururlu insanlarla bu iş olmaz dıye feryad ediyoruz onlar bildğini okuyor

Yanıtla . 1Beğen 24 Mayıs 11:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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