4 isim Erdoğan ile görüşecek

AKP Genel Merkez Yönetimi, yapılan ikinci istişarenin sonucunda hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu. Yeni il başkanı için ikinci istişarede 4 isim öne çıktı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEKLER

Abdullah Köktürk, Mahmut Civelek, Mehmet Ellibeş ve Zihni Yılmaz’ı Cumhurbaşkanı ile görüştürülmek üzere İstanbul’a çağrıldı. AKP'li 4 isim bu sabah saat 10.00’da İstanbul’a hareket edecek.