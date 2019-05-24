MHP'li Belediye Başkanı öldürüldü!

Konya Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, ilçeye bağlı Başköy Mahallesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Başköy Mahallesine gelen Öztoklu, burada bilboardaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı Abdullah K'nın oğlu Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.Çevredekilerin ihbarı üzerine İhsan Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa TanırDevlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYETLE İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haberi alan Belediye Başkanı Öztoklu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti.Olayla ilgili cinayet şüphelisi Abdurrahman K, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Abdullah K. ve kardeşi Osman K. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

"3 SAATLİK MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI"

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada, "Belediye başkanımız hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin, yakınlarına sabır versin." dedi. Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Çınar ise 3 saatlik müdahaleye rağmen Öztoklu'nun kurtarılamadığını belirterek, "Başkanımız müdahalelere cevap vermedi. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek de olayın takipçisi olacaklarını belirterek, Öztoklu'nun ailesine başsağlığı diledi. Hastanede Öztoklu'nun vefat haberini alan yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İhsan Öztoklu, 31 Mart yerel seçimlerinde Doğanhisar Belediye Başkanı seçilmişti.

CUMA NAMAZININ ARDINDAN DEFNEDİLMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan, saldırıda öldürülen Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun cenazesinin, bugün Doğanhisar'da cuma namazının ardından düzenlenecek törenin ardından defnedilmesi bekleniyor.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ MAHALLESİ ABLUKAYA ALINDI

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, olayın gerçekleştiği Başköy Mahallesi, saldırıya karışan Doğanhisar eski belediye başkanı Abdullah K.'nın da memleketi olması nedeniyle, güvenlik gerekçesiyle ablukaya alındı. Valilik kararıyla mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Daha önce Başköy Belde Belediye Başkanlığı yapan Abdullah K, büyükşehir yasasının ardından 2014 yılında MHP'den Doğanhisar Belediye Başkanı seçildi. Yaklaşık 2 yıl önce partisinde istifa eden ve bağımsız olarak görevini sürdüren Abdullah K, 2018 yılı Kasım ayında İYİ Parti'ye katıldı. Abdullah K, 31 Mart'ta yapılan Mahalli Seçimlerde, yeniden İYİ Parti'den belediye başkanı adayı oldu. Yüzde 40.40 oy alan Abdullah K, seçimleri kaybetti.