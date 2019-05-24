Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), her ayın 5'inde yatan işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatacağını açıkladı. Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak. İŞKUR nisan ayında 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti.
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İşsizlik maaşı hesaplara erken yatacak!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), her ayın 5'inde yatan işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatacağını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz