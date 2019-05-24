İşsizlik maaşı hesaplara erken yatacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), her ayın 5'inde yatan işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatacağını açıkladı. Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak. İŞKUR nisan ayında 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti.