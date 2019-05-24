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İşsizlik maaşı hesaplara erken yatacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), her ayın 5'inde yatan işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatacağını açıkladı.
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), her ayın 5'inde yatan işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatacağını açıkladı. Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak. İŞKUR nisan ayında 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti.

Bugün 09:38 TSİ - Ekonomi

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