Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:31 TSİ- Gündem G: Bugün 14:00 TSİ

İbrahim Aracı: Allah sağlık verdikçe buradayım

Koruma A.Ş ailesi, geleneksel iftar yemeklerinden sonuncusunu The Ness Hotel’de gerçekleştirdi. Koruma ailesi, hep beraber keyifli bir akşam yaşadı
mask
mask
mask
+9
Haber albümü için resme tıklayın

‘Siz yetiştirin, biz koruyalım’ sloganı ile uzun yıllardan bu yana çeşitli sektörlere hizmet vermeye devam eden Koruma A.Ş geleneksel iftar töreninin bir yenisini daha gerçekleştirdi. The Ness Hotel’de gerçekleştirilen iftar programına, Koruma A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, Koruma A.Ş yöneticileri, Koruma A.Ş çalışanları ile yaklaşık 700 misafir katıldı. İftar programından önce tek tek masaları dolaşan İbrahim Aracı, davetlileri ile tek tek sohbet ederek hatırlarını sordu. Davetliler de masalarına gelen Aracı’yı ayakta karşılayarak, gerçekleştirilen organizasyon için teşekkür etti.

"ALLAH SAĞLIK VERDİKÇE BURADAYIM"

İftar programı nedeniyle kısa bir konuşma yapan Koruma A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, “Öncelikle herkese sağlıklı ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Gelecek bayramınızı da şimdiden kutlarım. Biz, Koruma ailesi olarak böyle buluşmalara her zaman önem verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Tüm davetlilerimize hayırlı iftarlar ve eğlenceli akşamlar dilerim. Allah bize sağlık ve ömür verdiği sürece de işimizin başında olmaya, Koruma ailesini daha da büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

FASIL GÖSTERİSİ EĞLENDİRDİ

Koruma A.Ş tarafından gerçekleştirilen iftar programında sahne alan fasıl grubu davetlilere keyifli saatler yaşattı. Ayrıca çocuklar için kurulan şeker standı da miniklerin ilgi odağı oldu. İftar hakkında düşüncelerini dile getiren davetliler, bu tür organizasyonların önemine değinerek, aile olmayı sağlayan etkinlikleri organize ettikleri için Koruma A.Ş yöneticilerine ve yönetim kurulu başkanı İbrahim Aracı’ya teşekkür ettiler. Barış Yahya ÇİNÇİN

Bugün 10:31 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
İbrahim Aracı: Allah sağlık verdikçe buradayım mask
İbrahim Aracı: Allah sağlık verdikçe buradayım
Gürpınar ailesi iftarda kaynaştı mask
Gürpınar ailesi iftarda kaynaştı
Lisede taciz iddiası, yargıya taşındı mask
Lisede taciz iddiası, yargıya taşındı
Kadıköy’deki harabe yapı yıkıldı mask
Kadıköy’deki harabe yapı yıkıldı
İzmit'te sivrisinek alarmı! mask
İzmit'te sivrisinek alarmı!
Sarıcalar’ın tapuları hazır mask
Sarıcalar’ın tapuları hazır
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
İzmit Belediyesi'nde yeni atama mask
İzmit Belediyesi'nde yeni atama
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak mask
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak
Federal Mogul'da üretim durdu! mask
Federal Mogul'da üretim durdu!
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı mask
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

GALERİ

Fırtına Gebze'yi de VURDU! mask
Fırtına Gebze'yi de VURDU!
Kandıra'yı hortum VURDU! mask
Kandıra'yı hortum VURDU!
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili! mask
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili!
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var mask
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var
Büyükakın, eski ve yeni başkanlara iftarda buluştu mask
Büyükakın, eski ve yeni başkanlara iftarda buluştu
Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask
Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL