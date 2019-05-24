İbrahim Aracı: Allah sağlık verdikçe buradayım

‘Siz yetiştirin, biz koruyalım’ sloganı ile uzun yıllardan bu yana çeşitli sektörlere hizmet vermeye devam eden Koruma A.Ş geleneksel iftar töreninin bir yenisini daha gerçekleştirdi. The Ness Hotel’de gerçekleştirilen iftar programına, Koruma A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, Koruma A.Ş yöneticileri, Koruma A.Ş çalışanları ile yaklaşık 700 misafir katıldı. İftar programından önce tek tek masaları dolaşan İbrahim Aracı, davetlileri ile tek tek sohbet ederek hatırlarını sordu. Davetliler de masalarına gelen Aracı’yı ayakta karşılayarak, gerçekleştirilen organizasyon için teşekkür etti.

"ALLAH SAĞLIK VERDİKÇE BURADAYIM"

İftar programı nedeniyle kısa bir konuşma yapan Koruma A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, “Öncelikle herkese sağlıklı ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Gelecek bayramınızı da şimdiden kutlarım. Biz, Koruma ailesi olarak böyle buluşmalara her zaman önem verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Tüm davetlilerimize hayırlı iftarlar ve eğlenceli akşamlar dilerim. Allah bize sağlık ve ömür verdiği sürece de işimizin başında olmaya, Koruma ailesini daha da büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

FASIL GÖSTERİSİ EĞLENDİRDİ

Koruma A.Ş tarafından gerçekleştirilen iftar programında sahne alan fasıl grubu davetlilere keyifli saatler yaşattı. Ayrıca çocuklar için kurulan şeker standı da miniklerin ilgi odağı oldu. İftar hakkında düşüncelerini dile getiren davetliler, bu tür organizasyonların önemine değinerek, aile olmayı sağlayan etkinlikleri organize ettikleri için Koruma A.Ş yöneticilerine ve yönetim kurulu başkanı İbrahim Aracı’ya teşekkür ettiler. Barış Yahya ÇİNÇİN