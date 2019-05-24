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7. Uyum Mahalle Buluşması iftarı yapıldı

Uyum Mahalle Buluşmaları’nın 7’ncisi Kocaeli İl Göç İdari Müdürlüğü öncülüğünde ülkemizdeki yabancı misafirlerin ve yerel toplum arasındaki uyumu sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. İftara çok sayıda yerel ve yabancı halk katıldı.
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Kocaeli İl Göç İdaresi, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliği ile Uyum Mahalle Buluşmaları’nın 7’ncisi iftar programıyla düzenledi. Kocaeli Devlet Hastanesi hemen karşısında açık alanda yerel halk ve yabancıların bir araya gelip kaynaştığı iftara Vali Yardımcısı Osman Ekşi, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcileri, çok sayıda bürokrat katıldı.

17 İLDE BULUŞACAĞIZ

İftar duası ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftarda kanun, tef ve ney dinletisi, Karagöz ve Hacivat gösterisi yer aldı. Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu yaptığı konuşmada, “Ankara’da 2 kez olmak üzere Erzincan, Eskişehir, Bursa ve Sakarya’da gerçekleştirdiğimiz Uyum ve Mahalle Buluşmalarının 7.si için sizlerleyiz. Ramazan sonrasında da 17 ilimizde bu buluşmalara devam edeceğiz. Bizler bu buluşmayı düzenlerken ülkemizdeki yabancı misafirlerimiz ve yerel toplum arasındaki uyumu sağlayacak sosyal ortamın oluşmasını amaçlıyor ve bunu için çalışıyoruz” dedi.

YANLIŞ BİLGİLER AKTARILIYOR

Kadıoğlu sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi: “Takdir edersiniz ki pek çok konuda olduğu gibi göç ve göçmenler konusunda da gerçeği yansıtmayan, doğruymuş gibi aktarılan bilgiler oluyor. Bizler de doğru olduğu zannedilen yanlışlara açıklık getirmek amacıyla ve kimseyi ayağımıza çağırmadan ülkemizi karış karış gezerek doğruları anlatmaya çalışıyoruz”

FARKLILIKLAR ZENGİNLEŞTİRİR

Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç ise, “Dilimiz, dinimiz, ırkımız olaylara bakış açımız farklı olabilir. Bu bir ayrıştırma değil, aksine birleştirme durumudur. Birbirimizin değerlerine fikirlerine saygılı olmayı bilmeyi ödev haline getirmeliyiz. Bu bizim dinimizde de var. Anadolu kazan biz aşureyiz. Farklılıklar zenginleştirir. Bu zenginliklerin ülkemize katkı sağlaması için harekete geçmeliyiz. Çünkü biz daha önce bunu başarmış milletiz” ifadelerini kullandı. Selin BECER

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