4 aydır kayıp Mert'ten ACI HABER!

Kartepe Emekevler’de ailesiyle beraber yaşayan Mert Aksal, Tevfik Seno Arda Lisesi’nde öğrenim gördükten sonra İstanbul’da Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde burslu olarak okumaya başlamıştı. Öğrenci yurdunda kalan Aksal’dan 1 Şubat 2019 tarihinden bu yana haber alınamıyordu. Öyle ki ailesi çocuklarının bulunabilmesi için ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp başvuru yapmıştı.

KÖPRÜDEN Mİ ATLADI?

Anne ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak oğlunun bulunması için yardım istemişti. Mert Aksal’ın kaybolduğu gün birçok kez metroya bindiğini tespit etmişti. Arada geç 4 ayın ardından Mert Aksal’ın öldüğü ifade ediliyor. Mert Aksal’ın köprüden atlayarak intihar ettiği öne sürülürken, cansız bedenine ise ulaşılamadığı öne sürülüyor.

ACI HABERİ ÜNİVERSİTE DUYURDU

Son alınan bilgilere göre, 4 aydır süren arama çalışmalarının ardından 23 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. 21.05.2019 tarihinde Üsküdar Üniversitesi’nin yapmış olduğu “Acı Kaybımız! (Mert Aksal)” başlıklı paylaşımında “Öğrencimiz Mert Aksal’ın hayatını kaybetmiş olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Üsküdar ailesi olarak öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Üniversitenin yapmış olduğu duyuru

GIYABINDA CENAZE NAMAZI KILINACAK

Acı haber gencin ailesinin yaşadığı Kartepe’ye ulaşması uzun sürmedi. Bu anlamda Emekevler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'de sosyal medya paylaşım sitesinden gıyabi cenaze namazı çağrısında bulundu. Dernek "Mahallemiz sakini Kadir Aksal'ın Oğlu 1 Şubattan beri kayıp olan Mert Aksal'ın ne yazık ki acı haberini aldık. Cenazesine ulaşılamadığından dolayı 24 Mayıs Cuma günü Emekevler Camisinde gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Tüm sevenlerine, komşulara duyurulur. Kardeşimize Allahtan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.