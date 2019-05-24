Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:19 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:01 TSİ

Berber fiyatlarına ZAM GELDİ!

Kocaeli Berberler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkan Mustafa Bozkurt, 2019 yılı için çıkan yeni fiyat listesini açıkladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkan Mustafa Bozkurt, Fuar İçi Sivil Toplum Merkezi’nde düzenledi basın açıklamasıyla 2019 yılı için yeni çıkan fiyat listesini açıkladı. Bozkurt açıklamasında, “Hepimizin malumu 2018 yılı ve içinde bulunduğumuz 2019 yılı içerisinde alınan ürün ve hizmetlerde ve temel harcamalarda yaşanan fiyat artışları sektörümüzü de bu anlamda etkilemiştir” sözlerini kullandı.  

KEŞKE FİYAT ARTIŞI OLMASAYDI

Bozkurt sözlerinin devamında, “Gönül isterdi ki sektörümüzde ve genel harcamalarımızda yaşanan bu fiyat artışları olmasaydı ve bizler de bu düzenlemeye mecbur kalmasaydık. Zira gerçekleşen bu tür fiyat artışları tüketicilerimizi olduğu kadar hizmet sektöründe olan bizleri de olumsuz etkilemektedir. Ben eminim ki esnaflarımız tarifedeki değişikliği müşterisine söylerken sıkılarak söyleyecektir” ifadelerini kullandı. 

YENİ KOZAMETİK ÜRÜNLERİN KULLANILMASI

"Ama iş yerlerimizi açık tutmak ve hizmet vermeye devam etmek için bu artıştan yapmak zorundayız” diyen Bozkurt, “Sektörümüz eskiden sermayesiz bir meslek olarak adlandırılıyordu ama artık insanlarımızın kişisel bakımına önem vermeye başlaması sektörümüzde de yeni yeni kozmetik ürünlerin kullanılmasına ve dolayısıyla bu ürünlerin de verilen hizmette bir maliyet oluşturduğunun bilinmesini isteriz” şeklinde konuştu. 

GİDERLERİ KARŞILAYAMAZ HALA GELDİ

“Bir önceki çıkan tarifemiz 10 Kasım 2017 tarihinde çıkmış ve uygulamaya başlanmıştı” diyen Bozkurt,“Aradan geçen 2 yıla yakın süre içinde üyelerimizin temel harcamaları ve genel giderlerindeki artışlar neticesinde giderlerini karşılayamaz hale gelmişlerdir. Üyelerimizden gelen tarife talepleri doğrultusunda hazırlanan yeni tarifemiz, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin 21 Mayıs tarih, 06 sayılı kararıyla onaylanarak, uygulamaya geçmiştir” dedi. Selin BECER

2019 KOCAELİ BERBER ÜCRETLERİ

1.sınıf eski tarifede saç kesimi 15,00 TL iken, Yeni tarifede 18,00 TL 

2.sınıf eski tarifede saç kesimi 18,00 TL iken, yeni tarifede 22,00 TL

3.sınıf eski tarifede saç kesimi 20,00 TL iken, yeni tarifede 25,00 TL

Lüks eski tarifede saç kesimi 35,00TL iken yeni tarifede 40,00 TL oldu.

Bugün 11:19 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Güneş gözlüğü uyarısı! mask
Güneş gözlüğü uyarısı!
İşsizlik maaşı hesaplara erken yatacak! mask
İşsizlik maaşı hesaplara erken yatacak!
Otomobil devi, araçlarını geri çağırdı! mask
Otomobil devi, araçlarını geri çağırdı!
1160 aday belirlenmişti, mülakatlar başlıyor! mask
1160 aday belirlenmişti, mülakatlar başlıyor!
Altın yükselişe geçti! 250 liranın üzerinde işlem görüyor mask
Altın yükselişe geçti! 250 liranın üzerinde işlem görüyor
Belde A.Ş.’lilere bayram öncesi avans müjdesi mask
Belde A.Ş.’lilere bayram öncesi avans müjdesi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
İzmit Belediyesi'nde yeni atama mask
İzmit Belediyesi'nde yeni atama
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak mask
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak
Federal Mogul'da üretim durdu! mask
Federal Mogul'da üretim durdu!
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı mask
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

GALERİ

Fırtına Gebze'yi de VURDU! mask
Fırtına Gebze'yi de VURDU!
Kandıra'yı hortum VURDU! mask
Kandıra'yı hortum VURDU!
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili! mask
Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili!
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var mask
Büyükşehir’in 6 Milyar 539 Milyon 599 Bin TL borcu var
Büyükakın, eski ve yeni başkanlara iftarda buluştu mask
Büyükakın, eski ve yeni başkanlara iftarda buluştu
Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask
Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL