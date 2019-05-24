Berber fiyatlarına ZAM GELDİ!

Kocaeli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkan Mustafa Bozkurt, Fuar İçi Sivil Toplum Merkezi’nde düzenledi basın açıklamasıyla 2019 yılı için yeni çıkan fiyat listesini açıkladı. Bozkurt açıklamasında, “Hepimizin malumu 2018 yılı ve içinde bulunduğumuz 2019 yılı içerisinde alınan ürün ve hizmetlerde ve temel harcamalarda yaşanan fiyat artışları sektörümüzü de bu anlamda etkilemiştir” sözlerini kullandı.

KEŞKE FİYAT ARTIŞI OLMASAYDI

Bozkurt sözlerinin devamında, “Gönül isterdi ki sektörümüzde ve genel harcamalarımızda yaşanan bu fiyat artışları olmasaydı ve bizler de bu düzenlemeye mecbur kalmasaydık. Zira gerçekleşen bu tür fiyat artışları tüketicilerimizi olduğu kadar hizmet sektöründe olan bizleri de olumsuz etkilemektedir. Ben eminim ki esnaflarımız tarifedeki değişikliği müşterisine söylerken sıkılarak söyleyecektir” ifadelerini kullandı.

YENİ KOZAMETİK ÜRÜNLERİN KULLANILMASI

"Ama iş yerlerimizi açık tutmak ve hizmet vermeye devam etmek için bu artıştan yapmak zorundayız” diyen Bozkurt, “Sektörümüz eskiden sermayesiz bir meslek olarak adlandırılıyordu ama artık insanlarımızın kişisel bakımına önem vermeye başlaması sektörümüzde de yeni yeni kozmetik ürünlerin kullanılmasına ve dolayısıyla bu ürünlerin de verilen hizmette bir maliyet oluşturduğunun bilinmesini isteriz” şeklinde konuştu.

GİDERLERİ KARŞILAYAMAZ HALA GELDİ

“Bir önceki çıkan tarifemiz 10 Kasım 2017 tarihinde çıkmış ve uygulamaya başlanmıştı” diyen Bozkurt,“Aradan geçen 2 yıla yakın süre içinde üyelerimizin temel harcamaları ve genel giderlerindeki artışlar neticesinde giderlerini karşılayamaz hale gelmişlerdir. Üyelerimizden gelen tarife talepleri doğrultusunda hazırlanan yeni tarifemiz, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin 21 Mayıs tarih, 06 sayılı kararıyla onaylanarak, uygulamaya geçmiştir” dedi. Selin BECER

2019 KOCAELİ BERBER ÜCRETLERİ

1.sınıf eski tarifede saç kesimi 15,00 TL iken, Yeni tarifede 18,00 TL

2.sınıf eski tarifede saç kesimi 18,00 TL iken, yeni tarifede 22,00 TL

3.sınıf eski tarifede saç kesimi 20,00 TL iken, yeni tarifede 25,00 TL

Lüks eski tarifede saç kesimi 35,00TL iken yeni tarifede 40,00 TL oldu.