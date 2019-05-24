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Gürpınar ailesi iftarda kaynaştı

Gürpınar Su işletmesini de bünyesinde barındıran ASAŞ Grubu ortakları Cezmi Çiçek ve Mehmet Fatih Yalçınkaya, Gürpınar Tesisleri içinde düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde çalışanları ve çalışanlarının aileleri ile bir araya geldi.
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Gürpınar Su işletmesini de bünyesinde barındıran ASAŞ Grubu ortakları Cezmi Çiçek ve Mehmet Fatih Yalçınkaya, Gürpınar Tesisleri içinde düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde çalışanları ve çalışanlarının aileleri ile bir araya geldi.Gölcük Selimiye köyünde bulunan Gürpınar Su Tesisleri içerisinde düzenlenen iftar yemeğine ASAŞ Grubu ortaklarından Cezmi Çiçek, Mehmet Fatih Yalçınkaya, Selimiye köyü sakinleri, fabrika çalışanları ve aileleri katıldı. Sekizincisi gerçekleşen iftar buluşmasına samimi bir hava hakim olurken programa katılım yoğun oldu. İftarın ardından konuşan ASAŞ Grubu ortağı Mehmet Fatih Yalçınkaya, 12 yıldır Gürpınar Su üzerinde yatırım yaptığını belirterek, “Gürpınar için 60 milyon dolar üstünde bir yatırım yaptık. BizKocaeli’ye dokunduk Kocaelide bize dokundu. Hedeflerimizi yakaladığımız takdirde bu badireleri atlatırsak yeni yatırımlarımız olacak ama bugün bunu konuşmak için erken” ifadelerini kullandı.

“PES ETMİYORUZ”

Mevcut ekonomik krizi de değerlendirerek etkilendiklerini ama çalışmaya devam edeceklerini belirten Yalçınkaya, “İnşallah İzmit’te,Gölcük’te, Kocaeli’de daha güzel şeyler yapacağız. Dünyada genel olarak bir kriz var. 80-85 ülkeye yakın bir ihracatımız var ancak dünyada bir daralma var. Ülkemizde bu etki biraz daha yukarda ama dönem dönem bu yaşanır. Kara delikten bile çıkılabiliyorsa her şeyden çıkılabilir. Çok ciddi zorluklar yaşıyorum ama pes etmiyorum. Ülkeme inanıyor ve güveniyorum bu badireleri atlatacağız. Biz bundan daha kötü günleri de atlattık” diye konuştu. Ekin EKEN

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